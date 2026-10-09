В Башкирии назвали размер средней зарплаты

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике за январь — июль 2026 года составила почти 78 200 рублей. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Традиционно самые высокие зарплаты — более 100 тысяч рублей в среднем по отрасли — в добыче полезных ископаемых, производстве кокса и нефтепродуктов, химическом производстве, выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, а также в сфере информации и связи, финансов и страхования, научных исследованиях и разработках.

Самые низкие зарплаты — в производстве кожи и изделий из кожи: в среднем 33 тысячи рублей в месяц. Немногим более 40 тысяч получают занятые в лесоводстве и лесозаготовках, а также в полиграфии.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Валерий Шахов.