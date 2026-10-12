Осень в Петербурге

Есть города, которые хочется изучать по путеводителю: поставить галочки напротив главных достопримечательностей, сфотографироваться и отправиться дальше. А есть Петербург. В него хочется приезжать снова и снова.

Его, кажется, невозможно обойти целиком. Зато можно однажды утром выйти из старого дома на Большой Конюшенной, пройти несколько минут до канала, задержаться у моста, случайно встретить Михаила Боярского, посетить храм, а потом сидеть за чашкой кофе и понимать: вот ради этого путешествия и затеваются.

В эту поездку я отправилась в компании близких людей. В Петербурге мы не в первый раз и у нас не было обязательной программы. Хотелось больше гулять.

Когда приезжаешь в город впервые, многое хочется увидеть обязательно. Когда возвращаешься — появляется роскошь выбирать. Можно не бежать в музей только потому, что он есть в каждом путеводителе. Можно свернуть на незнакомую улицу. Можно двадцать минут рассматривать старинную дверь. Можно остановиться у воды.

Именно так мне и хотелось провести эту поездку. Петербург хорош тем, что для впечатлений ему совершенно не обязательно устраивать специальную программу. Иногда достаточно просто выйти из дома.

Дом с историей

Мы остановились на Большой Конюшенной, в доме № 7. Это здание появилось не вчера и даже не сто лет назад. Первое каменное строение на этом участке возникло ещё в 1730-х годах. Позже дом неоднократно перестраивался, менял владельцев и постепенно приобретал тот облик, который мы видим сегодня.

В 1793 году участок приобрёл купец Алексей Жадимировский. Уже в 1823-м архитектор Иван Гомзин надстроил здание третьим этажом для его семьи. Появились характерные архитектурные детали — в том числе небольшой портик с полуколоннами над балконной дверью и сандрики над окнами.

Позже дом оказался связан с семьёй Демидовых из рода промышленников, меценатов и аристократов. В XIX веке здесь снова велись строительные работы. А сама история здания постепенно становилась всё более насыщенной: менялись хозяева, открывались торговые заведения, в доме жили люди самых разных профессий.

Здесь когда-то работали лавка картин, эстампов и гравюр, различные конторы, молочный магазин. В советские годы на первом этаже находилась булочная-кондитерская.

Но особенно интересно знать, что эти стены помнят не только владельцев и торговцев. В разные годы здесь жили языковед Александр Боровков и композитор Вениамин Баснер, автор музыки к фильмам и песен, знакомых, кажется, нескольким поколениям. Именно ему принадлежит музыка к знаменитым «С чего начинается Родина» и «На безымянной высоте».

Сегодня дом № 7 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. И это тот случай, когда статус не кажется формальностью. Потому что, живя несколько дней в таком доме, начинаешь иначе смотреть на саму улицу. Выходишь утром — и понимаешь, что под ногами не просто петербургская мостовая, а место, по которому до тебя прошли сотни, тысячи людей. И, пожалуй, это был лучший адрес для нашего путешествия.

Под сводами петербургских храмов

Хотя маршрут в этот раз был далёк от обязательной туристической программы, без храмов наш Петербург всё равно не обошёлся.

Мы побывали в храме Воскресения Христова — знаменитом Спасе на Крови. Его разноцветные купола и мозаичные фасады выглядят сказочно.

Но особенно запомнилось посещение Казанского кафедрального собора. Нам посчастливилось оказаться там во время богослужения на Рождество Пресвятой Богородицы. Для Казанского собора этот праздник имеет особое значение. Собор возвели на месте старой церкви, которая тоже была освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Поэтому для храма это фактически престольный праздник.

Петербург, отражённый в воде

Петербург невозможно понять, если всё время смотреть только вверх. Его нужно смотреть ещё и вниз — туда, где в воде отражаются дома. Мойка, каналы, мосты, Нева. Набережные, по которым можно идти без всякой цели. В Петербурге сама прогулка становится достопримечательностью.

Беседа с чайкой

Самой незапланированной встречей стало рандеву с петербургской знаменитостью - чайкой. На Дворцовой набережной я задержалась возле неё. Мы смотрели друг на друга и вели беседу. Разумеется, говорить приходилось в основном мне. Чайка была немногословна и хранила петербургское достоинство.

Рассказали секреты атлантам

Эти знаменитые фигуры Нового Эрмитажа давно стали одним из символов Петербурга. Стоят себе, держат на плечах балкон и, вероятно, за долгие годы услышали огромное количество человеческих просьб. Мы добавили ещё несколько. Надеемся, они умеют хранить тайны.

Айвазовский в Музее Фаберже

Во время одной из городских прогулок мы посетили Музей Фаберже.

Конечно, знаменитые пасхальные яйца здесь невозможно обойти вниманием. Они поражают не только красотой. В них есть какое-то почти невероятное сочетание ювелирной точности, фантазии и человеческого мастерства. Рассматриваешь их и думаешь о том, сколько труда, времени и таланта может быть спрятано в одном небольшом предмете.

Но, неожиданно для самой себя, я дольше всего задержалась у картин. В одном из морских пейзажей Ивана Айвазовского — ночная вода, лунная дорожка, лодка, далёкий берег. Всё настолько живое, что кажется: ещё немного — и услышишь плеск воды. Хотелось долго всматриваться в эту картину. Наверное, именно ради таких мгновений мы и ходим в музеи.

Книги и кофе

Книжный магазин в Доме Зингера - место, обязательное для посещения. Первым делом в Петербурге отправляюсь туда. В этом городе вообще удивительным образом хочется читать больше. Может быть, потому, что сам Петербург похож на книгу — большую, старую, красивую и загадочную. Простой рецепт провести время волшебно: выбрать книгу, заказать кофе в "Рене" и устраиться за уютным столиком. Хорошее настроение гарантировано.

Пристанище для тех, кто умеет наслаждаться

Я заглянула в «Пристанище гедонистов» — детище Рады Русских, предпринимателя, мецената, экоактивиста. Рада увлекается антиквариатом, собирает старинные вещи, создаёт пространства с собственной эстетикой, а ещё занимается сохранением петербургского наследия. В 2020 году она приобрела на аукционе дачу архитектора Максимилиана Месмахера в Шуваловском парке и взялась за её восстановление, мечтая однажды вернуть исторический дом горожанам.

Само «Пристанище» находится на набережной канала Грибоедова, рядом с Казанским собором, и название ему удивительно подходит. С порога понимаешь: это не просто кофейня, а место, которое хочется рассматривать. Антикварные зеркала, старинная мебель, картины, книги, люстры, посуда...

Мы устроились за столиком у окна, попробовали веганские десерты без глютена и просто позволили себе никуда не спешить. А за окном — головокружительный вид на канал Грибоедова и Казанский собор. Вокруг — тот самый Петербург, ради которого хочется замедлить шаг. Настоящая эстетика повседневности!

Петербург невозможно "охватить" целиком. Его можно только понемногу прожить. И, пожалуй, именно поэтому к нему хочется возвращаться.





