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12 Октября , 16:26

«В единстве - сила!»

В национальной библиотеке имени Абдулькадира Инана состоялось очередное заседание членов Стерлитамакской писательской организации.

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«В единстве - сила!»«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»

Литературно-музыкальная композиция «В единстве - сила», посвященная Дню Республики Башкортостан, была представлена поэтическими выступлениями журналистов Фаяза Юмагузина, Марины Вороновой, председателя писательской организации города Риммы  Галимовой, преподавателя СФ УУНиТ Риты Фаткуллиной, поэтесс Танзили Маликовой, Эльмиры Сасанбаевой. Башкирские мелодии на курае исполнил девятиклассник гимназии N 5 Илья Старицын. Певица, композитор, педагог ЦВР «Надежда», председатель местной национально-культурной автономии белорусов Стерлитамака «Спадчына» Виктория Пивоварцева спела песню «Башкортостан», текст которой сама перевела на русский язык.
«Осеннее сияние» - этой теме были посвящены творческие выступления местных авторов на тему «Осень»
Ещё одним поводом для встречи стала подготовка к выступлению писателей и поэтов Стерлитамакской писательской организации в Союзе писателей РБ в рамках проекта «Литературная карта Башкортостана».


Марина Воронова 
Фото автора

«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
«В единстве - сила!»
Автор:Марина Воронова
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