Башкирия в топ‑10: республика заметно улучшила позиции в рейтинге качества жизни

Это серьёзный прорыв: ещё пять лет назад регион находился на 40‑й строчке, а теперь уверенно вошёл в первую десятку.

Рейтинг строится на комплексной оценке — эксперты учитывают 149 показателей по 12 направлениям. В расчёт берут не только официальную статистику и геоаналитику, но и мнение самих жителей. В 2025 году методику обновили: теперь данные увязаны с национальными целями развития страны и ключевыми критериями оценки работы глав регионов.

Сильные стороны республики

Особенно высоко эксперты оценили социальную сферу: по направлению «Социальная защита» Башкирия заняла 5‑е место. Жители положительно отзываются о государственной поддержке — соцконтрактах, денежных выплатах и работе специалистов, которые помогают оформить помощь. Высокой оценки удостоились и доступность услуг по поддержке занятости для людей с инвалидностью и маломобильных граждан, а также отношение общества к уязвимым группам — многодетным семьям, беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Значимых результатов регион добился и в сфере досуга и спорта. Башкирия вошла в число лидеров по доступности открытых спортивных объектов, удовлетворённости посещением музеев и культурно‑досуговых учреждений, а также возможностью заниматься творчеством в студиях и кружках.

Отдельным новым показателем в рейтинге стала удовлетворённость мерами поддержки участников спецоперации и их семей. В республике действует 60 разных мер помощи: они охватывают соцподдержку, медицинскую и социальную реабилитацию, обучение и трудоустройство. Глава РБ Радий Хабиров подчёркивал, что в регионе выстраивают системную работу по всем этим направлениям.

«В рамках прошедшего Года поддержки участников СВО и их семей мы расширили систему помощи. В целом выстроили системную работу по всем направлениям — в первую очередь по медицинской и социальной реабилитации, содействию в трудоустройстве», — отмечал Радий Хабиров.

Успешные практики, которые перенимают другие регионы

АСИ выделило несколько практик Башкортостана, получивших распространение за пределами республики:

Национальная киберфизическая платформа «Берлога» — она помогает вовлекать школьников в технологическое образование через игровые механики. Сейчас платформу внедряют уже в 18 субъектах страны.

— она помогает вовлекать школьников в технологическое образование через игровые механики. Сейчас платформу внедряют уже в 18 субъектах страны. Виртуальные туры по инвестиционным площадкам — этот инструмент используют в четырёх регионах.

— этот инструмент используют в четырёх регионах. Системное развитие придорожного сервиса — ещё одна модель, которую признали эффективной.

Мнение экспертов

Кандидат политических наук, доцент Финуниверситета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Центра политинформации Иван Пятибратов считает продвижение Башкирии в рейтинге показательным результатом:

«Мы наблюдаем большой прогресс в качестве жизни в России: регионы растут в своих рейтингах, а люди в целом становятся более довольны жизнью. То, что Башкортостан вошёл в десятку лидеров, — весьма показательный факт. Особенно важно, что в этом году АСИ отдельно оценивало поддержку участников СВО и их семей. Регионы, которые считают эту задачу приоритетной, демонстрируют реальные дела, а не слова. Девятое место — очень хороший результат, особенно на фоне заметной динамики».

Политолог, преподаватель БАГСУ Игорь Зубайдуллин подчёркивает, что рост позиций республики отражает реальные изменения, которые замечают сами жители: