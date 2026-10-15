Житель Башкирии, расчленивший мать топором, отправится на лечение

Преступление произошло в начале февраля 2026 года: житель города нанёс матери удары топором, от которых она скончалась, после чего расчленил тело и хранил его фрагменты у себя дома — планировал впоследствии избавиться от них. Скрыть содеянное не получилось: в полицию обратилась бабушка погибшей, обеспокоенная её исчезновением.

Судебно‑психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины — хроническое психическое расстройство. На основании доказательств и выводов экспертов суд постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера. Фигуранта дела отправят в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.

В пресс‑службе СУ СКР по РБ пояснили «Башинформу», что в момент преступления мужчина не осознавал общественной опасности своих действий, а сейчас нуждается в специализированной медицинской помощи.

Фото: Ксения Калинина.

Источник: ИА "Башинформ".