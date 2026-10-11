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11 Октября , 08:58

Радий Хабиров поздравил всех с Днём республики

– Всех жителей Башкортостана поздравляю с нашим любимым праздником – Днём Республики! – обратился Радий Хабиров к населению региона.

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Радий Хабиров поздравил всех с Днём республикиРадий Хабиров поздравил всех с Днём республики
Радий Хабиров поздравил всех с Днём республики

– Всех воинов, которые сегодня с оружием в руках защищают наш общий дом от врагов. Их родных и близких, которые ждут своих героев дома. Всех, кто поддерживает участников СВО и делает всё для Победы.

Наших тружеников, которые двигают Башкортостан вперед. Ветеранов, благодаря которым мы живем в сильном, процветающем регионе. Нашу молодежь, которой еще предстоит проявить себя в будущем. Всех, кто любит нашу республику и прославляет ее – своими достижениями и добрыми делами.

Башкортостан всегда был и будет опорой нашей страны. Ее крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным, культурным центром. И несмотря на сложные времена, мы продолжим наше уверенное развитие. С Днём рождения, Башкортостан!

Республика көнө менән, ҡәҙерле ватандаштар! Һөйөклө Башҡортостаныбыҙға – артабан да юғары үрҙәр, барығыҙға ла һаулыҡ һәм именлек теләйем!

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