Погода в Башкирии продолжит радовать теплом и солнцем

В республике сегодня осадков не ожидается. Ветер будет умеренным, восточного и юго‑восточного направления. Днём температура воздуха составит от +17 до +22 °C.

В воскресенье, 27 сентября, погода останется сухой — осадков не прогнозируется. Ветер — слабый, восточный и юго‑восточный. В ночные часы температура опустится до +2…+7 °C, местами возможны заморозки — до −3 °C как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днём воздух прогреется до +17…+22 °C.

В понедельник, 28 сентября, существенных изменений в погоде не предвидится: по‑прежнему без осадков. Ветер сохранится слабым, восточного и юго‑восточного направления. Ночью температура составит +2…+7 °C, в отдельных местах — заморозки до −3 °C. Днём ожидается +17…+22 °C.

Фото: Юлия Бахшиева / ИА «Башинформ»