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1 Октября , 03:53

В Башкирии в первые дни октября ожидается дождь с мокрым снегом

Синоптики прогнозируют резкое похолодание.

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В Башкирии в первые дни октября ожидается дождь с мокрым снегомВ Башкирии в первые дни октября ожидается дождь с мокрым снегом
В Башкирии в первые дни октября ожидается дождь с мокрым снегом

Днём 1 октября местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, умеренный, порывистый. Температура составит +12…+17°, по югу — до +22°.

В пятницу, 2 октября, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём на востоке — до умеренных. Ветер северной четверти, умеренный, местами порывы до сильного. Ночью −1…+4°, днём +3…+8°, по югу — до +13°.

В субботу, 3 октября, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. Ветер северной четверти, умеренный, местами порывистый. Ночью 0…−5°, днём +2…+7°.

Фото: Розалия Хисаева.

Автор:
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