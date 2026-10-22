В Башкирии сохранится умеренно прохладная погода без осадков

Сегодня ветер северо‑западный и северный, умеренной силы. Ночью температура составит от 0 до −5 градусов, в отдельных районах возможно до +5; днём воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Завтра ветер северной четверти, умеренный. В ночные часы температура опустится до −2…−7 градусов, местами сохранится до +3; днём ожидается +8…+13 градусов.

В субботу, 24 октября осадков также не предвидится, ветер северной четверти умеренной силы. Ночная температура и дневная аналогична с предыдущим днём.

Фото: Розалия Хисаева