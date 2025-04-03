Стартовал конкурс на гранты для экологических проектов в 2025 году

В конкурсе могут участвовать:

Некоммерческие организации

Учреждения, управляющие особо охраняемой природной территорией

Граждане Российской Федерации старше 18 лет

Команды (до 5 граждан)

Консорциумы из 2-3 юридических лиц

Участники могут подавать заявки на проекты, которые:

Способствуют сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и мест их обитания. Ориентированы на изучение и мониторинг биологического разнообразия. Развивают кадровый потенциал особо охраняемых природных территорий и экологический туризм. Включают информационные и просветительские инициативы по защите диких животных и уникальных экосистем. Направлены на сохранение природной среды в Арктической зоне Российской Федерации.

Прием заявок продлится до 30 апреля 2025 года на сайте президентскийфондприроды.рф. Конкурс будет проходить в два этапа: сначала участники представляют свои проектные идеи, затем экспертный совет отбирает наиболее актуальные заявки для доработки. Итоги конкурса будут подведены в августе 2025 года.

Общий объем грантового фонда составляет 1 миллиард рублей.

Размер грантовой поддержки

Граждане могут запрашивать грант до 1,5 миллиона рублей на человека, при этом группа из нескольких граждан (до 5 человек) может получить до 5 миллионов рублей в сумме.

Для юридических лиц ограничений по сумме гранта не установлено.



Проекты будут оцениваться по десяти критериям, включая:

Актуальность и общественная значимость

Логическая связность и реализуемость

Уникальность

Эффективность и природоохранный эффект

Реалистичность бюджета

Масштаб реализации и тиражируемость

Объем собственного вклада

Партнерская поддержка и перспективы развития

Соответствие опыта команды планируемой деятельности

Информационная открытость и размер аудитории взаимодействия.

Этот конкурс представляет собой отличную возможность для поддержки инициатив, направленных на защиту окружающей среды и сохранение природного наследия, особенно для таких регионов, как Республика Башкортостан, которая богата уникальными природными объектами.