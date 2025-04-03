Стартовал конкурс на гранты для экологических проектов в 2025 году

В конкурсе могут участвовать:
- Некоммерческие организации
- Учреждения, управляющие особо охраняемой природной территорией
- Граждане Российской Федерации старше 18 лет
- Команды (до 5 граждан)
- Консорциумы из 2-3 юридических лиц
Участники могут подавать заявки на проекты, которые:
- Способствуют сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и мест их обитания.
- Ориентированы на изучение и мониторинг биологического разнообразия.
- Развивают кадровый потенциал особо охраняемых природных территорий и экологический туризм.
- Включают информационные и просветительские инициативы по защите диких животных и уникальных экосистем.
- Направлены на сохранение природной среды в Арктической зоне Российской Федерации.
Прием заявок продлится до 30 апреля 2025 года на сайте президентскийфондприроды.рф. Конкурс будет проходить в два этапа: сначала участники представляют свои проектные идеи, затем экспертный совет отбирает наиболее актуальные заявки для доработки. Итоги конкурса будут подведены в августе 2025 года.
Общий объем грантового фонда составляет 1 миллиард рублей.
Размер грантовой поддержки
- Граждане могут запрашивать грант до 1,5 миллиона рублей на человека, при этом группа из нескольких граждан (до 5 человек) может получить до 5 миллионов рублей в сумме.
- Для юридических лиц ограничений по сумме гранта не установлено.
Проекты будут оцениваться по десяти критериям, включая:
- Актуальность и общественная значимость
- Логическая связность и реализуемость
- Уникальность
- Эффективность и природоохранный эффект
- Реалистичность бюджета
- Масштаб реализации и тиражируемость
- Объем собственного вклада
- Партнерская поддержка и перспективы развития
- Соответствие опыта команды планируемой деятельности
- Информационная открытость и размер аудитории взаимодействия.
Этот конкурс представляет собой отличную возможность для поддержки инициатив, направленных на защиту окружающей среды и сохранение природного наследия, особенно для таких регионов, как Республика Башкортостан, которая богата уникальными природными объектами.