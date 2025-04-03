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Природа и мы
3 Апреля , 12:30

Стартовал конкурс на гранты для экологических проектов в 2025 году

1 апреля Президентский фонд экологических и природоохранных проектов объявил о начале конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Этот конкурс направлен на поддержку реализации экологических и природоохранных инициатив в 2025 году и имеет несколько ключевых особенностей.

Стартовал конкурс на гранты для экологических проектов в 2025 году
Стартовал конкурс на гранты для экологических проектов в 2025 году

В конкурсе могут участвовать:

  • Некоммерческие организации
  • Учреждения, управляющие особо охраняемой природной территорией
  • Граждане Российской Федерации старше 18 лет
  • Команды (до 5 граждан)
  • Консорциумы из 2-3 юридических лиц

Участники могут подавать заявки на проекты, которые:

  1. Способствуют сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и мест их обитания.
  2. Ориентированы на изучение и мониторинг биологического разнообразия.
  3. Развивают кадровый потенциал особо охраняемых природных территорий и экологический туризм.
  4. Включают информационные и просветительские инициативы по защите диких животных и уникальных экосистем.
  5. Направлены на сохранение природной среды в Арктической зоне Российской Федерации.

Прием заявок продлится до 30 апреля 2025 года на сайте президентскийфондприроды.рф. Конкурс будет проходить в два этапа: сначала участники представляют свои проектные идеи, затем экспертный совет отбирает наиболее актуальные заявки для доработки. Итоги конкурса будут подведены в августе 2025 года.

Общий объем грантового фонда составляет 1 миллиард рублей.

Размер грантовой поддержки

  • Граждане могут запрашивать грант до 1,5 миллиона рублей на человека, при этом группа из нескольких граждан (до 5 человек) может получить до 5 миллионов рублей в сумме.
  • Для юридических лиц ограничений по сумме гранта не установлено.


Проекты будут оцениваться по десяти критериям, включая:

  • Актуальность и общественная значимость
  • Логическая связность и реализуемость
  • Уникальность
  • Эффективность и природоохранный эффект
  • Реалистичность бюджета
  • Масштаб реализации и тиражируемость
  • Объем собственного вклада
  • Партнерская поддержка и перспективы развития
  • Соответствие опыта команды планируемой деятельности
  • Информационная открытость и размер аудитории взаимодействия.

Этот конкурс представляет собой отличную возможность для поддержки инициатив, направленных на защиту окружающей среды и сохранение природного наследия, особенно для таких регионов, как Республика Башкортостан, которая богата уникальными природными объектами.

Автор:Юлия Кононова
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