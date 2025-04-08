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8 Апреля , 11:00

В Башкирии зоозащитники спасли совёнка

В Уфе, в микрорайоне Черниковка, жители нашли совёнка под елью на территории одного из учреждений. Сообщение о находке поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу, как сообщили в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

В Башкирии зоозащитники спасли совёнка
В Башкирии зоозащитники спасли совёнка

Зоозащитники осмотрели птицу и не обнаружили у неё травм. Рядом с птенцом лежала мышь с откусанной головой, а неподалёку летала его мама, несколько раз спускаясь к нему.

Поскольку не было возможности вернуть совёнка на дерево из-за узких веток, зоозащитники соорудили импровизированное гнездо из коробки, верёвок и настила, разместив его на возвышенности, всего в нескольких метрах от основного гнезда. Совёнка поместили туда вместе с едой. «Завтра или послезавтра мы вернёмся, чтобы понаблюдать за ним. Если всё будет в порядке и мать его не заберёт, мы поднимем его на лестнице к основному гнезду», — сообщили в «Пин и Пуф».

Источник и фото: ЦРДЖ «Пин и Пуф»

В Башкирии зоозащитники спасли совёнка
В Башкирии зоозащитники спасли совёнка
В Башкирии зоозащитники спасли совёнка
Автор:Юлия Кононова
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