В Башкирии зоозащитники спасли совёнка

Зоозащитники осмотрели птицу и не обнаружили у неё травм. Рядом с птенцом лежала мышь с откусанной головой, а неподалёку летала его мама, несколько раз спускаясь к нему.

Поскольку не было возможности вернуть совёнка на дерево из-за узких веток, зоозащитники соорудили импровизированное гнездо из коробки, верёвок и настила, разместив его на возвышенности, всего в нескольких метрах от основного гнезда. Совёнка поместили туда вместе с едой. «Завтра или послезавтра мы вернёмся, чтобы понаблюдать за ним. Если всё будет в порядке и мать его не заберёт, мы поднимем его на лестнице к основному гнезду», — сообщили в «Пин и Пуф».

Источник и фото: ЦРДЖ «Пин и Пуф»