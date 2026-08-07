Жительница Стерлитамака стала жертвой киберпреступников

По словам потерпевшей, она нашла и скачала через поисковую систему приложение в формате APK. После установки сомнительного ПО злоумышленники смогли получить доступ к её банковским сервисам. В итоге с её счетов похитили 50 тысяч рублей — деньги перевели на расчётный счёт, зарегистрированный в Москве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта либо в отношении электронных денежных средств). Сейчас полицейские проводят оперативно розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

По информации МВД по РБ

Фото: Фануза Салямова