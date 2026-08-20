Житель Стерлитамака промышлял кражей велосипедов

Преступления совершались с июня по август текущего года: всего зафиксировано четыре эпизода хищения двухколёсного транспорта. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили причастное к кражам лицо.

Им оказался 41‑летний мужчина без работы и постоянного места жительства. Его доставили в отдел полиции, где он признался во всех совершённых преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба либо группой лиц по предварительному сговору). По этой статье виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция призывает горожан не оставлять велосипеды без присмотра и обязательно использовать надёжные противоугонные устройства.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Азамат Абдрафиков