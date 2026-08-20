+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
20 Августа , 05:22

Житель Стерлитамака промышлял кражей велосипедов

В Стерлитамаке полицейские раскрыли серию краж велосипедов — об этом сообщили в пресс‑службе МВД республики.

Житель Стерлитамака промышлял кражей велосипедовЖитель Стерлитамака промышлял кражей велосипедов
Житель Стерлитамака промышлял кражей велосипедов

Преступления совершались с июня по август текущего года: всего зафиксировано четыре эпизода хищения двухколёсного транспорта. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили причастное к кражам лицо.

Им оказался 41‑летний мужчина без работы и постоянного места жительства. Его доставили в отдел полиции, где он признался во всех совершённых преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба либо группой лиц по предварительному сговору). По этой статье виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция призывает горожан не оставлять велосипеды без присмотра и обязательно использовать надёжные противоугонные устройства.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Азамат Абдрафиков

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru