В Стерлитамаке ТСК «Солнечный» пять лет не проверялся на пожарную безопасность

Периодичность плановых проверок зависит от категории риска объекта:

чрезвычайно высокий риск (крупные ТЦ) — раз в год;

высокий риск — раз в 2 года;

значительный риск — раз в 3 года;

средний риск — раз в 5 лет;

умеренный риск — раз в 6 лет;

низкий риск — плановые проверки не предусмотрены.

Помимо плановых, возможны внеплановые проверки — их проводят при угрозе жизни людей либо для контроля исполнения ранее выданных предписаний. Сообщить о нарушениях может любой гражданин: достаточно обратиться в МЧС России, после чего ведомство примет необходимые меры. Все контрольные мероприятия фиксируются в едином реестре и предварительно согласовываются с прокуратурой.

Категория риска ТСК «Солнечный» на данный момент не установлена. Изначально здание возводилось как четырёхэтажный жилой дом, а позднее было переоборудовано под торговые помещения. «Это нетипичный торговый центр в формате „коробки“ — скорее, жилой дом, адаптированный под торговлю. В комплексе размещалось около 100 организаций. Из‑за сильного задымления в одном из бутиков на втором этаже здание фактически превратилось в ловушку: людям пришлось эвакуироваться через окна, а очевидцы растягивали покрывала, чтобы смягчить падение», — рассказал источник.

Предварительной причиной пожара заместитель премьер‑министра правительства РБ Ирек Сагитов назвал короткое замыкание электропроводки на втором этаже. Он поручил детально изучить обстоятельства трагедии и организовать всестороннее расследование.

По информации МВД по РБ