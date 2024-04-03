+6 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Семья
3 Апреля , 14:39

Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"

Организаторы завершили подведение итогов акции, в которой участвовали более 2,5 миллионов жителей республики. Каждый избиратель получил флаер с QR-кодом, который нужно было зарегистрировать на сайте. В результате около 400 жителей Башкортостана стали обладателями различных призов.

Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"
Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"

Абсолютными победителями акции стала многодетная семья Латыповых из села Чекмагуш, которая выиграла однокомнатную квартиру в Уфе. Супруги Айгуль и Ильдар, воспитывающие троих сыновей, выразили свою радость и благодарность организаторам акции.

Другим счастливым обладателем суперприза стал житель Бирска, который выиграл новую "Ниву". Руслан Ковригин признался, что изначально не поверил в свою удачу, однако, когда сел за руль своего внедорожника, испытал настоящее восторг.

Также один из автомобилей "Нива" достался пенсионерке Альфии Антипиной из Благовещенска. Хотя у нее уже есть права, она пока не решается сесть за руль новой машины.

В акции участвовали и жители других городов, в том числе Салавата. Одна из жительниц отказывалась верить в свою удачу, выиграв путевку в Сочи. Однако после проверки билета на сайте "Рахмат" она убедилась, что номер ее билета действительно выигрышный. Счастливая обладательница призналась, что была в приятном шоке и с нетерпением ждет поездки на море.

О других участниках акции читайте в статье информационного агентства «Башинформ»

Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"
Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"
Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"
Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"
Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"
Автор:
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru