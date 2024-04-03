Семья из Башкирии, приняв участие в выборах президента РФ, выиграла квартиру в рамках акции "Рахмат-2024"

Абсолютными победителями акции стала многодетная семья Латыповых из села Чекмагуш, которая выиграла однокомнатную квартиру в Уфе. Супруги Айгуль и Ильдар, воспитывающие троих сыновей, выразили свою радость и благодарность организаторам акции.

Другим счастливым обладателем суперприза стал житель Бирска, который выиграл новую "Ниву". Руслан Ковригин признался, что изначально не поверил в свою удачу, однако, когда сел за руль своего внедорожника, испытал настоящее восторг.

Также один из автомобилей "Нива" достался пенсионерке Альфии Антипиной из Благовещенска. Хотя у нее уже есть права, она пока не решается сесть за руль новой машины.

В акции участвовали и жители других городов, в том числе Салавата. Одна из жительниц отказывалась верить в свою удачу, выиграв путевку в Сочи. Однако после проверки билета на сайте "Рахмат" она убедилась, что номер ее билета действительно выигрышный. Счастливая обладательница призналась, что была в приятном шоке и с нетерпением ждет поездки на море.

О других участниках акции читайте в статье информационного агентства «Башинформ»