Как подготовить дачу к зимнему сезону

Вот несколько простых и важных правил:



При консервации дач и садовых домиков на длительное время нужно отключить электричество, плотно закрыть вентили газовых баллонов, а лучше вообще вывезти их с участка.



Если дача либо баня оборудованы отопительными печами, перед отъездом необходимо потушить огонь в печи и убрать весь нагар и пепел. Лучше открыть все заслонки. Накройте трубу, чтобы в нее не попадали ни снег, ни дождь, но вместе с тем воздух проникал свободно.



Участок нужно очистить от мусора и других горючих отходов.



Проезды к садовым участкам, дачам и водоисточникам должны быть всегда свободными. В опасный момент узкая и загроможденная дорога может помешать проезду пожарной техники.



О возникшем пожаре необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Дорога каждая минута!



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