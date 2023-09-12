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12 Сентября , 09:44

Как подготовить дачу к зимнему сезону

Объясняют специалисты МЧС России по Республике Башкортостан

Как подготовить дачу к зимнему сезону
Как подготовить дачу к зимнему сезону

Вот несколько простых и важных правил:

При консервации дач и садовых домиков на длительное время нужно отключить электричество, плотно закрыть вентили газовых баллонов, а лучше вообще вывезти их с участка.

Если дача либо баня оборудованы отопительными печами, перед отъездом необходимо потушить огонь в печи и убрать весь нагар и пепел. Лучше открыть все заслонки. Накройте трубу, чтобы в нее не попадали ни снег, ни дождь, но вместе с тем воздух проникал свободно.

Участок нужно очистить от мусора и других горючих отходов.

Проезды к садовым участкам, дачам и водоисточникам должны быть всегда свободными. В опасный момент узкая и загроможденная дорога может помешать проезду пожарной техники.

О возникшем пожаре необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Дорога каждая минута!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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