В Башкирии работает телефон доверия полиции

Он создан для приема и учета сообщений граждан России, иностранцев и лиц без гражданства о преступлениях и правонарушениях, в том числе совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ.

Информацию примет дежурный сотрудник. Сообщения ежедневно рассматриваются руководством регионального МВД. Результаты проверки направляются заявителю по почте.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса о представлении документов и материалов, срок рассмотрения обращения может быть продлен. Но не более чем на 30 дней, об этом одновременно уведомляется гражданин, который направил обращение.

Фото: ИА "Башинформ".