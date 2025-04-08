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8 Апреля , 12:19

В Башкирии работает телефон доверия полиции

Телефон доверия МВД по республике Башкортостан – 8 (347) 279-32-92.

В Башкирии работает телефон доверия полиции
В Башкирии работает телефон доверия полиции

Он создан для приема и учета сообщений граждан России, иностранцев и лиц без гражданства о преступлениях и правонарушениях, в том числе совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ.

Информацию примет дежурный сотрудник. Сообщения ежедневно рассматриваются руководством регионального МВД. Результаты проверки направляются заявителю по почте.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса о представлении документов и материалов, срок рассмотрения обращения может быть продлен. Но не более чем на 30 дней, об этом одновременно уведомляется гражданин, который направил обращение.

Фото: ИА "Башинформ".

 

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