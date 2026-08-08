Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём физкультурника

Примите искренние поздравления с Днём физкультурника!



Этот праздник – дань уважения силе человеческого духа и трудолюбию. Он служит напоминанием о том, что стремление к лучшим результатам начинается с работы над собой, с упорства и целеустремлённости.



В спорте закаляется характер, формируется дисциплинированность, сила воли и командный дух. Благодарю каждого, кто прославляет Стерлитамак на спортивных аренах. Особая признательность наставникам, которые ежедневно вкладывают душу в подготовку молодёжи и формируют привычку к здоровому образу жизни.



От всего сердца желаю вам, уважаемые спортсмены, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и покорения новых высот!



Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,

глава администрации

ГО г. Стерлитамак.