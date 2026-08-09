Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём строителя

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём строителя!
Этот день объединяет людей, которые своим ежедневным трудом создают материальную основу для развития экономики, делая жизнь людей комфортнее и уютнее. Благодаря вашей энергии, мастерству и ответственности преображаются города, возводятся новые жилые комплексы, культурные и социальные объекты. Для каждого города строительство – это движение вперёд, вклад в его будущее.
Особые слова благодарности в этот день ветеранам, заложившим добрые традиции отрасли: их продолжение – в мастерстве молодых специалистов, которые вносят свежие идеи и разрабатывают современные технологии.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, новых профессиональных побед и успешной реализации всех намеченных планов. Пусть построенные вами объекты служат людям долгие годы и становятся символом развития нашего города.
С праздником!
Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,
глава администрации
ГО г. Стерлитамак