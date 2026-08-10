Что происходит в Башкирии: ситуация на 10 августа

В сегодняшнем выпуске основное внимание уделено ликвидации последствий урагана в регионе. В студии — заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан Сергей Плотников и начальник отдела по связям с общественностью Башкирской электросетевой компании Марат Бикбаев.

Какая ситуация с топливом в Башкирии?

Несмотря на угрозу атаки БПЛА, ситуация выравнивается, к вечеру бензовозы окажутся на заправках.

Как сказался ураган на ситуации в районах?

Службы сработали штатно. Организации, ответственные за территории, тоже отработали хорошо. Местами наблюдались переливы ливневок, также зафиксирован срыв кровли на площади порядка 100 квадратных метров в многоквартирном доме.

Что со светом после урагана?

В нескольких районах во время грома отключался свет. Ситуация была сложной, но контролируемой. Вся система действовала штатно. Только в 11 случаях из-за внешнего воздействия были отключения электроэнергии - в основном из-за перехлеста проводов, падения веток. На 14:00 осталось только 5 случаев в работе.

В Салаватском районе ветром снесло кровлю с универмага, что сейчас там происходит?

Здесь уже сделана уборка территории, ремонтная бригада подъедет совсем скоро, собственник будет восстанавливать. В целом по району никаких последствий нет, локально унесло кровлю только здесь, в Малоязе.

Что делать туристам во время урагана?

Обязательно соблюдать меры безопасности, не прятаться под деревьями. В Салаватском районе во время урагана никаких происшествий среди сплавных групп не было.

Что делать жителям, когда обрывается свет из-за стихии?

Жителям нужно сигнализировать на номер 112, либо в диспетчерскую службу. Система отработана.

А как электросетевые компании работают на опережение?

Существует комплекс мероприятий для подготовки к грозовому сезону. Проверяется вся автоматика, к началу сезона сетевики подходят подготовленными. Например, вчера автоматика предотвратила 79 отключений.

А что насчет Уфы? Почему некоторые территории были подтоплены?

В моменте выпал очень большой объем воды, сработал принцип как в ванне. Вода уходит постепенно, а после коммунальные службы выходят на уборку мусора и песка. При этом в верхней части города ливневки справились хорошо. Если вы увидели затопленные участки - лучше не перемещаться по городу, а затопленные участки желательно объезжать, чтобы избежать гидроудара. При таких сильных дождях ливневки разумеется не справляются, помимо этого во время сильного ветра они засоряются падающей листвой.

Насколько опасны затопления для сетевого оборудования?

Порядка 90% кабелей находятся под землей. Большую опасность представляют “черные копатели”, которые копают землю в городе без предупреждения. Это может повредить кабели, а также опасно для жизни.

Как дела в СНТ по электроснабжению?

В основном электроснабжение находится на балансе СНТ, их эксплуатацией занимается само товарищество. То есть в случае обрывов сети все в руках самих садоводов.

Кто отвечает за падающие деревья?

Если собственник получил повреждение в ходе падения дерева, ему нужно вызвать ГАИ, оформить происшествие и далее обращаться в ответственную организацию.

Почему падают деревья?

Визуально все деревья живые. Однако, если есть небольшое дупло или трещина - оно на самом деле оказывается нездоровым. При сильном ветре оно падает.

Что происходит в Уфе, когда деревья обрывают провода?

Внешние провода, как правило, принадлежат “Уфагорсвету”. Специалисты предприятия принимают оперативные меры по восстановлению света на поврежденном участке. Дерево, разумеется, убирается с места происшествия.

Автор: Александр Беляев

Фото: Баш.Ньюс