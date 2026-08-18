Безопасность на электросамокате: простые правила для комфортной поездки

Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать опасных ситуаций:

Обеспечьте свою видимость. В тёмное время суток обязательно включайте фару на самокате, а также используйте светоотражающие элементы — на самом устройстве или на одежде. Так другие участники движения смогут вовремя вас заметить.

В тёмное время суток обязательно включайте фару на самокате, а также используйте светоотражающие элементы — на самом устройстве или на одежде. Так другие участники движения смогут вовремя вас заметить. Переходите дорогу пешком. На пешеходных переходах нужно спешиться и вести самокат рядом с собой — так вы будете в безопасности и не нарушите правила дорожного движения.

На пешеходных переходах нужно спешиться и вести самокат рядом с собой — так вы будете в безопасности и не нарушите правила дорожного движения. Катайтесь в одиночку. Электросамокат рассчитан строго на одного человека. Перевозка пассажира нарушает баланс и ухудшает управляемость, что может привести к падению.

Электросамокат рассчитан строго на одного человека. Перевозка пассажира нарушает баланс и ухудшает управляемость, что может привести к падению. Не отвлекайтесь на музыку. Откажитесь от наушников во время поездки: важно слышать окружающие звуки — сигналы машин, предупреждения пешеходов и другие сигналы, которые помогут вовремя среагировать на опасность.

Помните: соблюдение ПДД и внимательность на дороге — залог вашей безопасности. Берегите себя и других участников движения!

По информации Госкомитета РБ по ЧС