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18 Августа , 06:24

Безопасность на электросамокате: простые правила для комфортной поездки

Электросамокат — это не игрушка, а полноценное транспортное средство, которое позволяет быстро и удобно передвигаться по городу. Чтобы поездка была не только приятной, но и безопасной, важно соблюдать базовые правила.

Безопасность на электросамокате: простые правила для комфортной поездкиБезопасность на электросамокате: простые правила для комфортной поездки
Безопасность на электросамокате: простые правила для комфортной поездки

Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать опасных ситуаций:

  • Обеспечьте свою видимость. В тёмное время суток обязательно включайте фару на самокате, а также используйте светоотражающие элементы — на самом устройстве или на одежде. Так другие участники движения смогут вовремя вас заметить.
  • Переходите дорогу пешком. На пешеходных переходах нужно спешиться и вести самокат рядом с собой — так вы будете в безопасности и не нарушите правила дорожного движения.
  • Катайтесь в одиночку. Электросамокат рассчитан строго на одного человека. Перевозка пассажира нарушает баланс и ухудшает управляемость, что может привести к падению.
  • Не отвлекайтесь на музыку. Откажитесь от наушников во время поездки: важно слышать окружающие звуки — сигналы машин, предупреждения пешеходов и другие сигналы, которые помогут вовремя среагировать на опасность.

Помните: соблюдение ПДД и внимательность на дороге — залог вашей безопасности. Берегите себя и других участников движения!

По информации Госкомитета РБ по ЧС

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