В Башкортостане формируют региональную программу сохранности автомобильных дорог

Документ предусматривает развитие весогабаритного контроля, установку ограничительных знаков и камер фиксации нарушений на участках, подверженных повреждениям.

С 1 сентября информация о перевозчиках-нарушителях и отправителях грузов будет фиксироваться в электронной системе. За превышение допустимых параметров груза штрафы достигнут 600 тысяч рублей.

Радий Хабиров поддержал программу и поручил доработать её для утверждения. «Мы строим и ремонтируем много дорог, экономика растёт, но большегрузы повреждают покрытие. Наша задача — сформировать дисциплину перевозок», — отметил он.

Также обсудили капремонт трассы Р-240 на участке Уфа–Стерлитамак. В обход Стерлитамака расширяют 23-километровый участок до четырёх полос. Работы планируют завершить до ноября.

Кроме того, начали подготовку к капремонту Затонского моста в Уфе. Глава поручил правительству проработать финансирование объекта.

Источник и фото: сайт Главы РБ.