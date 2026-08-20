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20 Августа , 13:49

Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона

20 августа в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание регионального оперативного штаба. На нём с участием руководителей министерств и ведомств, а также представителей правоохранительных органов и оперативных служб обсудили усиление защиты стратегических объектов

Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба регионаГлава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона
Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона

Перед началом работы руководитель региона ознакомился с образцами техники и оборудования, которые применяют при отражении террористических атак с использованием беспилотных воздушных судов.

– Пассивная защита предприятий показывает себя достаточно эффективно, – отметил Радий Хабиров. – При этом важно, что мы дополнительно приняли ряд решений и усилились отрядами БАРС, на которые возложены задачи по охране нашего неба. Эту работу мы будем совершенствовать и дальше.

На заседании руководитель региона вручил благодарности Главы Башкортостана специалистам оперативных служб и ведомств, которые противостоят беспилотникам и занимаются ликвидацией последствий террористических актов.

Далее в своём выступлении Глава Башкортостана отметил необходимость принятия дополнительных мер безопасности в связи с увеличением атак вражеских БПЛА.

– За последнюю неделю враг совершил несколько нападений с использованием беспилотных воздушных судов. Впервые на территории республики был совершён налёт беспилотников на логистический центр, – сказал Радий Хабиров. – Меры по защите таких объектов мы приняли заранее. Тем не менее, совместно с их собственниками нам необходимо проработать дополнительные действия по обеспечению безопасности людей и производств.

На заседании также рассмотрели вопросы работы ряда отраслей экономики и защиты инфраструктурных объектов от терактов. По итогам обсуждения подготовили соответствующие рекомендации для руководства предприятий и организаций.

Источник и фото: https://glavarb.ru

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