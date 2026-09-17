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17 Сентября , 11:30

Дропперство: не заработок, а преступление

Продать банковскую карту за 5 тысяч рублей легко. А вот последствия могут быть очень серьёзными

Передавая свою банковскую карту или реквизиты для сомнительных переводов, человек может оказаться участником преступной схемы. Дропперство – не «лёгкий заработок», а уголовно наказуемое деяние.

Особенно опасна ситуация, когда через такую цепочку переводов финансируется терроризм. В этом случае последствия для владельца карты могут быть крайне серьёзными – даже если он утверждает, что не знал, для чего используется его счёт.

Не передавайте свою карту, доступ к банковскому счёту и реквизиты незнакомым людям ради быстрого заработка.

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