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17 Сентября , 09:32

В Башкирии пройдёт традиционная акция «Рахмат»: будет много скидок

С 18 по 20 сентября в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат».

В Башкирии пройдёт традиционная акция «Рахмат»: будет много скидокВ Башкирии пройдёт традиционная акция «Рахмат»: будет много скидок
В Башкирии пройдёт традиционная акция «Рахмат»: будет много скидок

Жители, пришедшие на избирательные участки, получат от волонтёров купоны с QR-кодами, которые можно обменять на скидки у партнёров — в магазинах, кафе, салонах, автосервисах и других заведениях.

В этом году организаторы отказались от масштабных розыгрышей крупных призов, сделав ставку на купоны. Для получения скидки не потребуются персональные данные — это упрощает процесс и защищает от мошенников. Список партнёров обновляется на сайте рахмат2026.рф, количество купонов ограничено.

Директор центра «Алга-патриот» Ринат Хабиров объяснил отказ от дорогих призов: «Сейчас главная задача общества — „Всё для победы!“. Предприниматели и так несут огромную социальную нагрузку, собирая гуманитарные конвои для участников СВО. Тратить средства на дорогие призы сейчас просто неуместно».

Он также отметил, что жители республики всегда отличались сплочённостью: «Сейчас всё про единство. Люди понимают, что малый бизнес и граждане работают на общий результат. Нас не надо агитировать».

Источник: Молодёжная газета

Фото: "Молодёжная газета".

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