Радий Хабиров рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Башкирии

Отвечая на вопрос Интерфакса о том, как Глава Башкортостана оценивает эффективность республиканской спортивной экосистемы после получения Национальной спортивной премии, Радий Хабиров отметил, что в регионе сформирована действенная система поддержки физической культуры и спорта. Это даёт результат: систематически тренируются 2,4 млн жителей республики.

По его словам, по темпам строительства и количеству спортивных объектов Башкортостан входит в число лидеров в стране. За последние пять лет введено более 1 400 новых сооружений — от крупных комплексов до спортплощадок. Продолжается строительство Центра настольного тенниса и Центра прогресса бокса с Академией тенниса, в планах — вторая очередь комплекса гребного слалома и легкоатлетический манеж. С 2022 года по программе капремонта приведены в порядок 40 объектов.

Хабиров пояснил, что ФОКи и спортплощадки ориентированы на массовый спорт, а специализированные объекты — на подготовку спортсменов высокого класса. Пример — Центр гимнастики, благодаря которому удалось возродить мужскую спортивную гимнастику. В этом году спортсмены республики достойно выступили на международных чемпионатах: Алсу Миназова впервые в истории российского гребного слалома завоевала серебро в одиночном каноэ на чемпионате мира в Австралии, а Егор Баранников впервые в карьере взял серебро на этапе Кубка мира по фехтованию.

Глава республики подчеркнул, что все спортсооружения востребованы. На базе Центра фехтования и комплекса для гребного слалома впервые прошли чемпионат и первенство страны, а также Спартакиада народов России. Во Дворце борьбы проводятся турниры от самбо до бокса, он является домашней ареной волейбольной команды «Динамо-Урал» и недавно принял международную серию матчей мужской сборной России.

Хабиров отметил, что Башкортостан становится площадкой для соревнований, открывающих путь на Олимпиады и чемпионаты мира. Он также рассказал о развитии адаптивного спорта: реализуется проект «Мужество» для вовлечения ветеранов СВО в физкультуру и спорт, действует следж-хоккейная команда «Булат». По программам «Сельский тренер» и «Городской тренер» поддержку получили 230 тренеров-преподавателей, а уникальный опыт региона лёг в основу федеральной программы «Земский тренер».

Все эти усилия, по словам Хабирова, преследуют одну цель — сделать спорт доступнее для всех жителей республики.

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