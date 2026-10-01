Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

День пожилых людей – хороший повод еще раз поблагодарить вас за добросовестный труд, за вклад, который вы сделали в наше будущее много лет назад.

Особые слова благодарности и почтения хотелось бы выразить ветеранам, которые на фронте и в тылу ковали для нас Победу ценой неимоверных усилий. Вас по праву называют поколением победителей. Радует, что сегодня многие пожилые люди полны оптимизма и активно участвуют в общественной жизни города, передавая свой бесценный опыт нынешнему поколению.

Забота о пожилых людях – это обязанность каждого из нас, которая должна стать делом не одного дня в году, а нормой нашей повседневной жизни. Старшее поколение – наша опора, достойный образец высоких моральных ценностей, источник мудрости и доброты.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и бодрости духа. Пусть родные и близкие всегда окружают вас своей заботой, любовью и вниманием!

С уважением,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак

Эмиль ШАЙМАРДАНОВ