В Башкирии открылась выставка «Михаил Нестеров. Святая Русь»

Организаторами проекта выступили Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург), Министерство культуры Республики Башкортостан и Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова. В экспозиции представлены 26 живописных произведений выдающегося живописца, графика, монументалиста, академика живописи, заслуженного деятеля искусств РСФСР, основателя художественного музея в Уфе Михаила Васильевича Нестерова из собрания Государственного Русского музея (Санкт — Петербург), а также работы Михаила Васильевича Нестерова из коллекции Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова.

Смысловой доминантой выставки стало крупноформатное всемирно известное полотно «Святая Русь», которое в Уфе экспонировалось впервые. Экспозиция раскрыла разные грани «нестеровского стиля»: от религиозно-нравственных исканий Серебряного века до лирических пейзажей и портретов современников.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова направила приветственный адрес: «Выставка произведений Михаила Васильевича Нестерова на родине художника, в музее, носящем его имя, в музее, в котором хранится одна из крупнейших коллекций его произведений, — важнейшее культурное событие в жизни региона и Уфы. Жители и гости города увидят грандиозные шедевры выдающегося художника из собрания Русского музея и соприкоснутся с наследием великого мастера. Желаю всем посетителям выставки невероятных впечатлений, вдохновения от встречи с искусством и новых культурных открытий».



Как отметила заместитель директора Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова, куратор выставки Светлана Игнатенко, что музей старейший на Урале, где хранится крупнейшая коллекция Нестерова из 109 экспонатов. О географии самой выставки поделился заведующий отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Государственного Русского музея Павел Климов: «Русский музей ведёт широкую выставочную деятельность по всей стране. Эта выставка была показана в Ростове Великом, потом в Сергиевом Посаде, и вот наконец она приехала в Уфу. Уфа как один из региональных центров живописи не могла остаться в стороне. В рамках национального проекта „Семья“ выставка М. В. Нестерова — известного уроженца Уфы — была включена в маршрут».



Выставка Русского музея «Михаил Нестеров. Святая Русь» будет работать в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Васильевича Нестерова до 6 декабря в том числе и для обладателей «Пушкинской карты».

Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан.