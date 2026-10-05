Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём учителя

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Учитель – это не только профессия, но и призвание, требующее мудрости, душевной щедрости и огромной ответственности. Каждый день вы помогаете детям открывать мир, находить свои способности, верить в себя и делать первые шаги к будущему.



Ваш труд невозможно измерить только оценками и результатами. За каждым успехом ученика – ваши знания, поддержка, доброе слово и вера в его силы. Именно поэтому память о настоящем учителе человек хранит всю свою жизнь. Спасибо вам за преданность своему делу, за заботу о детях и за тот важный вклад, который вы ежедневно вносите в развитие нашего города и его будущего.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения. Пусть каждый рабочий день приносит радость от успехов ваших учеников, а рядом всегда будут благодарные дети, понимающие родители и надёжные коллеги. С праздником вас, дорогие учителя! Счастья вам, душевного тепла и новых поводов гордиться своими учениками!



Эмиль ШАЙМАРДАНОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак.