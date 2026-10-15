В ФНС ответили на самые частые вопросы жителей Башкирии

Вопрос 1. Почему в налоговом уведомлении появилась сумма НДФЛ к уплате, если работодатель уже удерживал налог с зарплаты?

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Поэтому при формировании налоговых уведомлений за 2025 год налоговые органы рассчитывают НДФЛ с учетом совокупного годового дохода гражданина.

Если человек получал доход сразу от нескольких работодателей либо имел дополнительные источники дохода, например сдавал недвижимость в аренду, все поступления суммируются. После этого производится окончательный расчет налога по действующим ставкам.

Дополнительный НДФЛ также может возникнуть, если доход от процентов по банковским вкладам превысил 210 тысяч рублей.

В налоговом уведомлении указываются источники доходов, примененные налоговые ставки и сумма доначисленного налога. Более подробные разъяснения размещены на официальном сайте ФНС России в разделе, посвященном налоговым уведомлениям за 2026 год.

Вопрос 2. Почему многодетной семье начислили транспортный налог, если раньше действовала льгота?

Федеральное законодательство не предусматривает льгот по транспортному налогу для многодетных семей. Такая мера поддержки действовала в Башкортостане на основании регионального закона.

С 2018 по 2024 год один из родителей многодетной семьи мог не платить транспортный налог за легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно или автобус мощностью до 125 лошадиных сил включительно. В настоящее время эта льгота в республике отменена, поэтому налог начисляется на общих основаниях.

Проверить действующие налоговые льготы и ставки можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», выбрав нужный налог, регион и налоговый период.

Вопрос 3. Почему налог на имущество за 2025 год оказался значительно выше, чем годом ранее?

Налог на имущество физических лиц рассчитывается на основании сведений, которые налоговые органы получают из Росреестра.

Размер платежа может увеличиться по нескольким причинам. Среди них — изменение налоговых ставок или отмена муниципальных льгот, а также пересмотр кадастровой стоимости объекта недвижимости, например после изменения его характеристик.

Если собственник не согласен с кадастровой стоимостью объекта, ему необходимо обратиться в органы Росреестра. После поступления в налоговую службу уточненных сведений будет произведен перерасчет налога и установлен новый срок его уплаты.

Источник и фото: https://mgazeta.com