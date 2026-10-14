Как из мелодии сделать бабочку?

Детский сад № 36 на первый взгляд самый обычный: уютные группы, просторный спортзал, заманчивые запахи в обеденное время –

всё как у всех. Но воспитательная работа там базируется на ярких фантазиях, игре воображения, свободе выдумки…



ПРИБОР ДРУЖБЫ



Взять хотя бы инженерное мышление. Да, это совершенно не детский термин. В воображении возникает картина: серьёзные мужчины обсуждают устройство какого-нибудь, как в песне поётся, синхрофазотрона. Но всё же и в детском саду малыши умеют конструировать. Они мастерят своеобразные инструменты, приборы, игрушки из самого разного материала. На столе воспитательницы Натальи Алексеевны Меренковой –

баночки, коробочки, катушки от ниток, цветные шнурки, бечёвки, клей, краски.

Старший воспитатель Евгения Андреевна Зайцева показывает недавно изобретённый прибор для дружбы:

– Вы видите закрытую со всех сторон бывшую коробку для обуви. У неё по бокам слева и справа круглые отверстия.

Дети – народ горячий. Выясняя отношения, могут поссориться. Как восстановить былую дружбу? Наталья Алексеевна зовёт ребят к себе и даёт им этот прибор. Детки протягивают через отверстия в коробке друг другу ручки и жмут их. Ритуал совершён! Дружба восстановлена!



МОЯ ЛЮБИМАЯ УЛИЦА



Есть старая калмыцкая пословица: «Не узнаешь – не полюбишь!». В детском саду № 36 она лежит в основе воспитания патрио-тических чувств. Воспитательница Ирина Ринатовна Смакова показывает на занятиях видеофильмы «Достопримечательности нашего города», «Улицы и площади Стерлитамака», «В городском музее» и т.п.

Потом мальчики и девочки включаются в совместную творческую работу по моделированию макета города. Бывает, что после таких просмотров ребята рассказывают о доме, улице, где они живут; семейных традициях и праздниках. Дома вместе с родителями составляют генеалогическое древо.

Во время этих занятий дети больше узнают друг о друге. Так возникает чувство привязанности. Появляется желание сделать что-нибудь приятное для друга, быть рядом с ним, выручить его, если понадобится.



КАК СПАСТИ КОЗЛЯТ?



«Узнай ребёнка, а потом воспитывай» –

девиз педагогов-психологов Татьяны Павловны Михрюковой и Ольги Витальевны Закировой.

В своей работе они используют анкетирование в форме сюжетных рисунков, дружеских диалогов, специальных игр и непосредственных наблюдений.

Помогают лучше узнать детей, развить у них воображение и коммуникативные навыки ролевые игры «Игрушка (кукла, заяц, мишка) идёт в гости», «Игрушка знакомится с ребятами», «Праздник для игрушек», «У зайки день рождения».

Психологи дают интересные задания на моделирование: «Измени картинку (даётся дерево без листьев) так, чтобы было лето (осень)».

«Что будет, если ты окажешься…» и темы: «Необитаемый остров», «Волшебный сад», «Дерево желаний» и т.п.

Важно, считают они, научить ребят думать нестандартно и находить собственные решения. Например, «Как спасти Колобка от Лисы?», «Что бы ты сделал на месте Золотой рыбки?», «Как бы спас козлят от волка?».



ИГРАЕМ В ФУТБОЛ!



Рассказывает старший воспитатель Евгения Андреевна Зайцева:

– Физическое воспитание – неотъемлемая часть и даже приоритетное направление нашего детского сада. В 3-7 лет закладывается основной фундамент здоровья, физические качества.

Организм ребёнка активно развивается, но именно в это время у него очень низкая сопротивляемость внешним воздействиям.

Инструктор по физической культуре Татьяна Юрьевна Каримова уделяет огромное внимание укреплению опорно-двигательного аппарата воспитанников – формированию правильной осанки и свода стопы. Это особенно важно, так как скелет ребёнка ещё не окреп и легко поддаётся деформации.

– Какова роль физической активности?

– Регулярная умеренная физическая активность тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшает обмен веществ, а разумное использование водных и солнечных процедур повышает сопротивляемость детского организма инфекциям.

– Известно, что в вашем детском саду даже в футбол играют как мальчики, так и девочки.

– Верно. С 2025 года наши дети участвуют во Всероссийском проекте «Футбол в школе», а Татьяна Юрьевна вошла в топ-15 лучших инструкторов России.



ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ



– У нас три музыкальных руководителя – Л.А.Акбашева, Л.В.Данилова и Ж.В.Быкова. Они из разряда фей, которым доступно волшебство. Ни один праздник, ни одно значимое событие не обходится без их участия. Но самое главное – они учат наших деток хорошо танцевать, петь, не только слушать, но и слышать музыку.

– А в чём конкретно заключается волшебство?

– Допустим, слушают ребята мелодию. Им предлагается превратить её, например, в бабочку. И превращают!

– Каким образом?

– С помощью танца. Перевоплощается девочка в бабочку и порхает… При этом развивается фантазия, координация движений, умение владеть своим телом. Ребёнок раскрепощается и чувствует себя свободным творцом – как хочу, так и танцую!

– Известно также, что у вас вместе с родителями организуются «Маршруты выходного дня». Что это за мероприятие?

– Сначала в детском саду готовится небольшой сценарий поездки на гору Торатау. В выходные дни мы приглашаем родителей и отправляемся на природу. Собираем растения для гербария, минералы, фотографируем, отдыхаем. А в итоге рождается совместный проект «Природные богатства окрестностей Стерлитамака».



О КАПИТАНЕ И ЕГО КОРАБЛЕ



Рассказывает Евгения Андреевна:

– Наш корабль – детский сад «Солнышко» –

плывёт отлично. И мели ему нипочём под управлением знающего опытного капитана – заведующей Натальи Валентиновны Лёвкиной.

Педагогический коллектив не стоит на месте. В 2022 году он стал победителем в реализации федерального и национального проектов «Современная школа» и «Образование», выиграв денежные средства на развитие консультационного центра.

Также мы вошли в топ-5 лидеров по качеству дошкольного образования Республики Башкортостан в рамках реализации федерального проекта МКДО-2022.

С 2024 года наш детсад – участник стажировочной площадки «Детский сад – маршруты развития».

– Евгения Андреевна, родители ваших воспитанников и выпускники детского сада поздравляют педагогический коллектив с юбилеем – 35-летием – и желают творческих успехов, новых побед и большого личного счастья!

Фото сотрудников детского сада.