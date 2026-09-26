Чтобы не потерять друг друга

В Модельной библиотеке-филиале № 4 собралась молодёжь. Сюда пришли студенты Стерлитамакского филиала Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. На живых примерах им показали, как пристрастие к алкоголю может разрушить здоровье, семью, успешную карьеру.

Мероприятие включало викторину, выступление психолога, откровения женщин, которые боролись за отцов, мужей, братьев.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Преподаватель колледжа Рамзиля Харисовна Абдуллина в беседе с сотрудниками библиотеки поделилась:

– Я преподаю историю и обществознание уже много лет. И убедилась, что лекции и нравоучения пользы не приносят. Поэтому стараюсь преподносить ребятам живую историю. Мы регулярно ходим в наш краеведческий музей, участвуем в акции «Ночь музеев». Приезжает к нам с виртуальными экскурсиями по дореволюционному Стерлитамаку Марат Данисович Тикеев. Кроме этого, мы посмотрели «Путь генерала Шаймуратова», «Колокола Хатыни». Самая любимая экскурсия – о воинах СВО «Потомки Салавата отступать не умеют».

Вот и сейчас мы пришли не на банальную лекцию о вреде алкоголя, а на интересное мероприятие с викторинами, дискуссиями, жизненными рассказами о борьбе с коварным зелёным змием.

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ?

Ведущая объявила викторину с очень непростыми историко-литературными вопросами. Ребятам нужно было определить, случилось ли на самом деле то или иное событие.

– Правда ли, что Пётр Великий учредил медаль за пьянство?

Аудитория в замешательстве. Государь и сам не дурак был выпить. Тогда за что награда?

Пришлось ведущей разъяснить, что к чему. Петру Великому нужны были мастера – плотники, каменщики, столяры и т.д. Петербург не пьяницы строили. А любителю алкогольной продукции вешали на шею семикилограммовую чугунную срамную медаль. Целую неделю ходил бедняга с таким надёжно закреплённым грузом.

– Правда ли, что в Древней Спарте до безобразия напаивали рабов вином и показывали молодёжи?

Тут уж ребята быстро сориентировались. Много было интересных вопросов, остроумных ответов, забавных ситуаций.

ВОСКРЕСНЫЕ ДЕТИ

Психолог Ирина Георгиевна Степанова начала рассказ о влиянии алкоголя не только на здоровье, но и на генетику, а значит, на будущие поколения. Неслучайно во Франции детей с ОВЗ называют воскресными детьми.

Кроме праздников, есть бесконечные причины для выпивки: обмывают дипломы, квартиры, повышение в должности. У некоторых попойка превращается в привычку, потребность, а потом болезнь, требующую серьёзного лечения. Но беда в том, что алкоголики не признают себя больными. Очень многие люди считают алкоголизм не болезнью, а непростительной слабостью.

Русский физиолог Иван Павлов предупреждал: «Легко потерять свежесть, красоту, талант, любовь, семью. Достаточно стать алкоголиком!»

ОНИ ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ КРАСОТУ, КАРЬЕРУ, ЛЮБОВЬ…

На вопрос, почему человек начинает пить, Ирина Георгиевна называет несколько причин: потеря любимого человека, обвал карьеры, болезнь ребёнка, наследственность, несчастная любовь…

Однако если начнёшь пить, то проблемы не исчезнут. А потерять всё, чем ещё дорожишь, можно запросто.

К актрисе Людмиле Марковой известность пришла очень рано. Она сыграла главную роль в фильме знаменитого режиссёра Ивана Пырьева «Белые ночи» по роману Ф.М.Достоевского. Слава, поездки за границу, блестящая карьера кинодивы. Но несчастная любовь, назойливое внимание Пырьева, неудачное замужество… Людмила начала пить и погибла как актриса.

Такая же судьба у артистки с мировой известностью Изольды Извицкой. Ей аплодировал Париж. Сгубило удивительно красивую и талантливую актрису пристрастие к алкоголю. На память она оставила нам несколько выдающихся фильмов. В Париже есть кафе «Изольда». Не забыли французы яркую русскую красавицу!

Своё выступление Ирина Георгиевна закончила тёплыми словами:

– Давайте беречь себя и близких. Часто родные страдают, переживая за сына, дочь, мужа, которые погибают от алкоголизма.

ИСПОВЕДЬ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

Перед собравшимися выступила очаровательная молодая женщина. Она представилась. То, что она рассказала, можно назвать горькой исповедью.

– Я жена алкоголика. Беда пришла в мою жизнь незаметно.

Я и муж выросли в здоровых семьях с папами, мамами, бабушками и дедушками. Всё было замечательно, но алкоголь постепенно стал входить в нашу жизнь. Встречи с друзьями, праздники, знаменательные события не обходились без выпивки. Сначала пиво, элитный алкоголь – и понеслось… Муж стал предлагать:

– Давай вместе выпьем!

Он стал меньше работать, терять хороших друзей, бизнес. Выпивал уже в гараже, на скамейке во дворе. Короче говоря, дошёл до дна. А раньше муж читал книги, регулярно занимался в спортзале…

Что бы вы сделали на моём месте?

Крики из зала:

– Детей в охапку – и к маме с папой!

– Я его очень люблю. Мы ведь такие молодые – мне 29, ему 33. Вся жизнь впереди. У нас двое детей. Ну, я и решила бороться. Нравоучениями не надоедала, лечила его, капельницы даже научилась делать. Он для меня царь и бог, отец моих любимых сыночков. Только постепенно мой дорогой человек начал разрушать меня психологически, а мне надо было спасать его, детей и себя.

Помогло чудо. Как-то чисто случайно в руки к нему попала брошюра. В ней были расписаны 12 шагов. Предлагалось «глубоко и бесстрашно оценить себя и свою жизнь с нравственной точки зрения, почувствовать обязательства перед другими, ответственность за близких людей». Я тоже начала работать над собой. Мы нашли сообщество людей, которые помогли нам.

Только духовная поддержка, вера в себя и в то, что выход есть, помогли нам справиться с нашими проблемами. Сейчас всё налаживается. Я радуюсь, что дети были маленькими, когда их папа пил. Они не видели его пьяным, и, надеюсь, что никогда не увидят.

Спасибо вам за открытые сердца, что выслушали, сочувствовали и понимали.

Ребята задавали вопросы Ирине Георгиевне Степановой:

– Как наладить отношения с родителями?

– Посоветуйте, как воспитывать младшего братишку? Совсем от рук парень отбился.

– Я не могу справиться со страхом, когда оказываюсь в толпе. Что делать?

Ирина Георгиевна приглашала каждого в отдельный кабинет для индивидуальной беседы.

Евгения Дьяконова

Фото модельной библиотеки-филиала № 4