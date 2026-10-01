«В стихах я пока первоклассник»

Красивый город на Стерле,

Промышленный, большой,

Обязан многим я тебе,

Ты стал моей судьбой!..

Так начинается стихотворение, отмеченное жюри городского конкурса «Золотые страницы Стерлитамака». С автором, призёром конкурса, мы встретились в библиотеке искусств в рамках проекта «Гений места». Вместе с библиотекарями и нашими юнкорами мы беседуем с Николаем Сергеевичем Якушкиным и его супругой Татьяной Николаевной о поэзии, о супружестве и о том, как помогают друг другу человек и время.

ЗАВОДЧАНИН

Вся профессиональная жизнь Николая Сергеевича связана со Станкостроительным заводом: он трудился здесь 43 года, из них больше 30 лет – в конструкторском отделе:

– Компьютеров тогда не было – были кульман, карандаш, ластик, справочники и голова. Нас, конструкторов, 11 человек. Мы делали расчёты, занимались ремонтом и модернизацией, проектировали нестандартное оборудование.

Якушкин – рационализатор, автор 25 рацпредложений. Благодаря ему и его коллегам обновлялись токарные станки, литейное оборудование, конвейеры и транспортёры. Об одном он сетует:

– Самую главную работу в своей жизни я не сделал. Завод начал строить новое литейное производство по Деповской, закупили немецкую автоматическую линию. Мне поручили разрабатывать всё необходимое, отправили в командировку в Германию… Мы бы всю Башкирию обеспечили литьём! Но настали 1990-е, литейку забросили и мой проект не осуществился.

Завод был для Николая Сергеевича больше чем местом работы:

– Мне очень нравилось работать с металлом. Я ведь был не только конструктором: и модельщиком работал, и слесарил – многое приходилось делать. И если бы сейчас можно было жизнь переписать, я бы снова мой завод выбрал.

К работе на заводе привёл жизненный путь и Татьяну Николаевну: долгие годы она была медицинским работником, а потом 15 лет, до выхода на заслуженный отдых трудилась лаборантом на заводе СК.

– Представьте: люди утром идут на завод – дружно, вместе. Их много, и каждый своё дело делает, – рассказывает Татьяна Николаевна о той рабочей романтике, которая многим сегодняшним подросткам пока непонятна, потому что никто об этом рилсы в соцсети не выкладывает: люди работают.

Мы слушаем Якушкиных и понимаем: в профессии Николая Сергеевича – истоки его любви к стихосложению: оно, как и рационализаторство, требует нестандартных решений и большого трудолюбия. В его стихотворении «Технари» есть такие строчки:

…Металлург, станочник и метролог,

Слесарь-сборщик и набойщик фрез,

Инженер-конструктор и технолог –

Вклад бесценен каждого в прогресс!

Не певцы-писатели-артисты

(неизвестны нам их имена),

А в профессии специалисты.

Вот на них и держится страна!

ЗЕМЛЯКИ

В прошлом году супруги Якушкины отпраздновали сапфировую свадьбу. Они вместе 46 лет.

– Мы земляки, с одной деревни, – глава семьи с нежностью обнимает жену за плечи.

Семилетняя разница в возрасте могла разлучить односельчан: когда Татьяна только пошла в школу, Николай восьмилетку закончил и уехал в город. Но Татьяна была сестрой его друга, так что будущие супруги знали друг друга с детства:

– Он всегда был открытый и порядочный, – говорит Татьяна Николаевна. – Своей отзывчивостью он меня к себе и расположил. Помню, однажды холодной осенью я ехала из Стерлибашево в Красноусольск, где в то время работала. Автобус из Стерлитамака уже ушёл, оставалось добираться на поезде, а значит, сидеть на вокзале пять часов – до часу ночи. Коля отвёл меня к сестре, она меня накормила ужином. Мы сидели в тепле, разговаривали, а потом он проводил меня на вокзал. Такими историями он мне и открывался как добрый, надёжный человек. Потом, когда мы поженились и дети были маленькими, говорить друг другу красивые слова было как-то некогда. А сейчас забота и нежность проявляются в полную силу. Когда мы разъёзжаемся по делам, обязательно созваниваемся. Он беспокоится, тепло ли я оделась, просит, чтобы не спешила и была внимательна в дороге. Такое отношение, я считаю, честнее всего говорит о чувствах человека.

– Татьяна мне всегда нравилась: скромная, спокойная, приветливая, – вспоминает глава семьи о том, как выбрал жену. – Просто полюбил. И счастлив.

Якушкины вырастили сына и дочь и всегда с нетерпением ждут в гости внучку из Санкт-Петербурга. Супруги домоседы: вместе ведут хозяйство, вместе готовят.

– Готовлю кабачки, зову мужа помогать, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Он спрашивает: «А что я буду делать?» – «Резать». – «О, – радуется он, – у меня уже шестой разряд по резке!». Задумала салат: «Будешь овощи чистить». – «О, у меня четвёртый разряд по чистке!».

А ещё жена для мужа, сочиняющего стихи, – первый слушатель и главный рецензент.

АВТОР

Писать стихи Николай Сергеевич начал в 2023 году.

– Да Вы молодой поэт!– восклицает руководитель проекта «Гений места» в нашем городе Мария Андриянова.

– Да, в стихах я первоклассник, – улыбается автор. – В молодости, наверное, было не до этого: работа, рыбалка, сад-огород. По грибы ходил, чеканкой занимался, выжигал, вырезал по дереву, даже на баяне играл… А три года назад на последней странице журнала «ЗОЖ» прочитал стихотворение о родных местах – так красиво написано! И я подумал: «А ну-ка и я попробую!». Написал стихи о своей деревне, выложил в «Одноклассники». Землячку встречаю – она говорит: «Спасибо за такие стихи про нашу деревню: я читала со слезами на глазах». Они грустные были, я их читать не буду… Вот так я начал сочинять стихи. И с тех пор стараюсь повеселее писать. Мне хочется рассказать о том, что я вижу. В стихах я вспоминаю, размышляю…

Николай Сергеевич всегда любил поэзию, многое из творчества Есенина и Асадова знал наизусть. «Начинающий поэт» догадывается, что сегодня мы плохо знаем поэзию, потому что погружены в телефоны. Но он видит выход: нам может помочь литературная игра, попытка мыслить стихотворными строчками:

– Как-то мы с внучкой сфотографировались, я в «Одноклассники» выложил эту фотографию и прокомментировал: «Так сидеть совсем не скучно: рядом дедушка и внучка!»

А ещё у супругов Якушкиных есть верный способ сделать зрелый возраст своим союзником:

– В нашем возрасте у нас должно быть любимое дело – чтобы жизнь состояла не только из кухни и телевизора. И обязательно организуйте себе живое общение. Долгих и счастливых вам лет!