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Конкурсы
23 Сентября , 07:05

Продолжаем наш конкурс "Супербабушка и супердедушка"

Наш новый участник - Валерий Владимирович Агафонов:

Продолжаем наш конкурс "Супербабушка и супердедушка"Продолжаем наш конкурс "Супербабушка и супердедушка"
Продолжаем наш конкурс "Супербабушка и супердедушка"

"Хотим рассказать про нашего дедушку Валерия Владимировича Агафонова. Он рос в многодетной семье, и сейчас у него самого четверо детей и семеро внуков. В январе этого года он вышел на пенсию, но продолжает работать.

Стать дедом может каждый, у кого есть дети. Но стать дедулей — это отдельный уровень. Это значит: всегда есть конфеты в кармане, разрешено многое, что запретили мама с папой. При этом ты — главный авторитет, и за твою помощь внуки готовы в очередь вставать.

Он не только самый лучший дед, но и любящий папа и заботливый муж. Мы его очень любим и желаем ему крепкого здоровья".

Условия конкурса: https://vk.ru/wall-22753747_120124

 

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