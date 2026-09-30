Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!

Заявку на конкурс прислал нам их сын Алик, сопроводив фото комментарием в стихах:

Бабушка, дедушка, наши любимые,

Будьте судьбою и небом хранимыми,

Ваши забота, любовь и терпение

Стоят внимания и уважения!