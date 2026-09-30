+19 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Конкурсы
30 Сентября , 03:30

Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!

Альфира Бакировна и Ильдар Рашитович Гаитовы.  У этой супружеской пары две внучки — Ева и Света — и внук Адам.

Добавить в предпочтительные источники Google
Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!
Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!

Заявку на конкурс прислал нам их сын Алик, сопроводив фото комментарием в стихах: 

Бабушка, дедушка, наши любимые, 
Будьте судьбою и небом хранимыми, 
Ваши забота, любовь и терпение 
Стоят внимания и уважения!

Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!
Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!
Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!
Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!
Новые участники конкурса «Супербабушка и супердедушка»!
Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru