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24 Октября , 06:55

Газете – больших тиражей, «Фишке Суши» – много благодарных клиентов!

Пожелал наш призёр

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Газете – больших тиражей, «Фишке Суши» – много благодарных клиентов!Газете – больших тиражей, «Фишке Суши» – много благодарных клиентов!
Газете – больших тиражей, «Фишке Суши» – много благодарных клиентов!

Ильдар Кусарович Язданов – читатель и подписчик «Стерлитамакского рабочего» во втором поколении.

С нашей газетой всегда дружили его родители. Папа Кусар Галлямутдинович много лет проработал на химзаводе (к сожалению, он уже ушёл из жизни), мама Асия Талгатовна – на «Авангарде». Здесь же сейчас трудится супруга Ильдара Кусаровича Татьяна Рамилевна.

Есть и продолжение рода Яздановых, а значит, и читателей «СР». В их семье воспитываются две дочери. Младшая Амелия сейчас учится в шестом классе. Камилле уже исполнилось 18 лет, она с золотой медалью окончила гимназию № 4 и поступила в университет города Гатчины Ленинградской области, учится на социального работника. Кстати, её фотография (вместе с другими лучшими выпускниками) была опубликована в нашей газете.

Глава семейства Ильдар Кусарович служит в Росгвардии. Он начальник Отдела вневедомственной охраны по городу Стерлитамаку, майор полиции. В органах уже двадцать лет, и все эти годы – в ОВО. Пришёл сюда сразу после службы в армии в звании старшего сержанта. Был и милиционером-водителем, и милиционером по сопровождению. Службу совмещал с заочной учёбой в Уфимском юридическом институте.

«Стерлитамакский рабочий» Ильдар Кусарович ценит за своевременную и достоверную информацию о городе и его людях. Подписываясь на первое полугодие 2027 года, он выбрал бюджетный вариант – без доставки. Газету будет забирать в редакции. Копии таких квитанций полноправно участвуют в наших розыгрышах. И Ильдару Кусаровичу улыбнулась удача в виде набора роллов от компании «Фишка Суши».

Выигрыш стал для него неожиданным, но очень приятным моментом. Он пожелал «Стерлитамакскому рабочему» больших тиражей, а «Фишке Суши» – много благодарных клиентов!

Автор:Алексей Матвеев
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