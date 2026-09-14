В Башкортостане объявлен приём заявок на премию «Создатели»

Радий Хабиров поделился историей появления премии: идея возникла в ходе проработки мер поддержки креативной индустрии. По словам главы региона, важно ежегодно отмечать достижения представителей творческих профессий и чествовать лучших из них — и есть надежда, что такая традиция закрепится надолго. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан славится талантливыми людьми: их работы — от музыкальных произведений и IT‑продуктов до башкирского кино, анимации и урбанистических проектов — получают признание не только в России, но и на международной арене.

На премию можно подать заявку в одной из десяти номинаций: «Креативный проект/продукт»; «Культурный код»; «Креативное событие года»; «Креативная территория»; «Креативный предприниматель»; «Креативный наставник»; «Креативный цифровой проект»; «Креативный социальный проект»; «Креативная точка притяжения»; «Креативный локальный бренд».

Заявки принимаются на официальном сайте Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и на странице премии. Оценивать работы будет экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты федерального и регионального уровня. Имена победителей назовут на торжественной церемонии награждения.

Первый сезон премии «Создатели» прошёл в 2025 году: тогда на участие поступило свыше 400 заявок со всей республики. Награды вручили в 10 основных и 2 специальных номинациях, а церемония собрала более 700 гостей.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан