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Культурная среда
17 Сентября , 06:40

«Мир без границ» в Стерлитамаке

В рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм» в нашем городе побывала очередная туристическая группа из Уфы. Это социальный проект в Республике Башкортостан, запущенный в 2020 году. Его главная задача — сделать путешествия по республике доступными для людей старшего возраста. То есть это не просто туры, а часть большой региональной программы, направленной на то, чтобы дольше сохранять активность и здоровье пожилых людей.

«Мир без границ» в Стерлитамаке«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке

Экскурсия была организована ООО «Мир без границ». Столичные гости – около пятидесяти человек, посетили исторический музей, ознакомились с достопримечательностями города.

– Вообще мы возим постоянно, в разные регионы республики, – поделилась с нами сопровождающая группы Елена Карпова. – В этот раз мы привезли особую группу. Это волонтёры, которые работают в поддержку участников СВО. В этом году на «Башкирское долголетие» работает 10 туроператоров. Один из них – «Мир без границ». Мы возим не только из Башкирии. Недавно привозили туристов из Удмуртии.

– Доводилось бывать на фестивале «Купец 2.0»?

– Доводилось. Я была с группой на самом первом фестивале. Чувствуется, что «Купец» развивается, с каждым годом набирает обороты. А сам город хорошеет, и становится всё привлекательней для туризма.

Фаяз Юмагузин

Фото Ирины Калошиной

«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
«Мир без границ» в Стерлитамаке
Автор:Фаяз Юмагузин
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