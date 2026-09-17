«Мир без границ» в Стерлитамаке

Экскурсия была организована ООО «Мир без границ». Столичные гости – около пятидесяти человек, посетили исторический музей, ознакомились с достопримечательностями города.

– Вообще мы возим постоянно, в разные регионы республики, – поделилась с нами сопровождающая группы Елена Карпова. – В этот раз мы привезли особую группу. Это волонтёры, которые работают в поддержку участников СВО. В этом году на «Башкирское долголетие» работает 10 туроператоров. Один из них – «Мир без границ». Мы возим не только из Башкирии. Недавно привозили туристов из Удмуртии.

– Доводилось бывать на фестивале «Купец 2.0»?

– Доводилось. Я была с группой на самом первом фестивале. Чувствуется, что «Купец» развивается, с каждым годом набирает обороты. А сам город хорошеет, и становится всё привлекательней для туризма.

Фаяз Юмагузин

Фото Ирины Калошиной