Фильм «Камень батыров» уверенно стартовал в прокате Башкортостана

Прокат уже стал значимым событием: за первые два дня картину посмотрели примерно 2680 человек. Особый вклад в охват аудитории внёс киномобиль — благодаря ему 142 зрителя из населённых пунктов, где нет стационарных кинотеатров, смогли познакомиться с фильмом. В масштабной прокатной кампании участвуют 49 муниципальных кинозалов, государственный кинотеатр «Родина» в Уфе, а также 12 частных кинотеатров республики и столицы.

Режиссёр Роман Пожидаев отметил, что такой широкий прокат организован впервые. Он рассказал, что люди приходят на сеансы семьями — часто после посещения избирательных участков. Фильм доступен по «Пушкинской карте», а его прокат в Башкортостане продлится до 30 сентября. «Приходите посмотреть „Камень батыров“ вместе с детьми — это яркое приключение, которое напомнит всем нам о силе духа и важности корней», — призвал режиссёр.

«Камень батыров» — полнометражный дебют Романа Пожидаева. Это приключенческое фэнтези, раскрывающее тему связи поколений и силы родовых корней. В центре сюжета — стремление богатого и влиятельного бизнесмена Роберта Денисовича обрести бессмертие. Для этого ему необходимо собрать пять волшебных наконечников, принадлежавших братьям‑батырам. Почти все артефакты уже у него, остался лишь последний. За ним отправляются молодые герои — Диана и Руслан. Однако их планы нарушает дух младшего из братьев — батыра Киньи. У него своя миссия: собрать все наконечники и до наступления лунного затмения поместить их под Камень батыров, иначе души братьев навсегда останутся блуждать среди людей. С этого момента героев ждут захватывающие испытания и настоящие приключения.

Источник: «Молодёжная газета»

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