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Культурная среда
20 Сентября , 08:27

Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства

На избирательном участке № 739, расположенном в Стерлитамакской картинной галерее - филиале БГХМ имени М.В.Нестерова, в третий день голосования избиратели получили возможность вплотную прикоснуться к прекрасному. Они смогли посетить  сразу две выставки - экспозицию линогравюр известного казахстанского художника Батухана Баймена и выставку акварелей по итогам пленэра «Город на Стерле», посвященного 260-летию Стерлитамака.

Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусстваГолосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства

Музыкальной изюминкой третьего дня голосования в галерее стал  фортепианный концерт учащихся педагога детской школы искусств Ольги Ивановны Вороновой. В исполнении Кости Гумерова, Льва Бухмастова, Равиля Хасанова, Аскара Ульмаскулова, Адели Сагидуллиной, Арины Звягинцевой и Марка Лысенко прозвучали музыкальные пьесы и этюды Бургмюллера, Лешгорна, произведения Грига, Гайдна, Глинки, песня военных лет Богословского, а также попурри на темы башкирских песен.

- Мы надеемся, что такая прекрасная музыка и наши выставки помогут избирателям сделать правильный выбор, - говорит председатель УИК № 739 Лилия Вильевна Ахметова. - Недаром говорится, что красота спасет мир.  Это действительно так.      Наши горожане активно участвуют в выборах: приходят на участок супружескими парами, целыми семьями, с детьми и внуками. Одной из самых возрастных избирателей на нашем участке стала 93-летняя Мария Михайловна Григорьева, которая самостоятельно пришла на выборы, чтобы отдать свой голос за сильную и независимую Россию.

Марина Воронова

Фото автора и Сергея Крамскова

Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства
Автор:Марина Воронова
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