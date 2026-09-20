Голосуют под звуки музыки на фоне произведений искусства

Музыкальной изюминкой третьего дня голосования в галерее стал фортепианный концерт учащихся педагога детской школы искусств Ольги Ивановны Вороновой. В исполнении Кости Гумерова, Льва Бухмастова, Равиля Хасанова, Аскара Ульмаскулова, Адели Сагидуллиной, Арины Звягинцевой и Марка Лысенко прозвучали музыкальные пьесы и этюды Бургмюллера, Лешгорна, произведения Грига, Гайдна, Глинки, песня военных лет Богословского, а также попурри на темы башкирских песен.

- Мы надеемся, что такая прекрасная музыка и наши выставки помогут избирателям сделать правильный выбор, - говорит председатель УИК № 739 Лилия Вильевна Ахметова. - Недаром говорится, что красота спасет мир. Это действительно так. Наши горожане активно участвуют в выборах: приходят на участок супружескими парами, целыми семьями, с детьми и внуками. Одной из самых возрастных избирателей на нашем участке стала 93-летняя Мария Михайловна Григорьева, которая самостоятельно пришла на выборы, чтобы отдать свой голос за сильную и независимую Россию.

Марина Воронова

Фото автора и Сергея Крамскова