Объединяет любовь к чтению и литературе

Это Международная просветительская акция, в этом году объединившая 140 тысяч человек из 37 стран мира.



«Литературный диктант», инициаторами и организаторами которого стали сотрудники Мурманской областной научной библиотеки, в 2026 году проводится в шестой раз. Стерлитамак участвует в этой акции третий раз.



- Одна из моих коллег уже писала «Литературный диктант», и я тоже решила попробовать поучаствовать в этой акции, - говорит воспитатель детского сада № 67 Аделия Хафизова. - Я люблю проводить время с книгой, мы часто читаем вместе с моей восьмилетней дочкой Амелией. Мне хочется, чтобы и она полюбила чтение так же, как я.



- Хотелось бы проверить себя: что я помню, что удалось прочесть за всю жизнь, а ведь мне в будущем году уже исполняется восемьдесят! - признаётся участник акции, пенсионер Александр Романович Сергеев. - Чтением я увлекся ещё в детстве, прочёл много книжек, особенно фантастики и приключений. Надеюсь, какие-то знания по литературе у меня, выпускника 3-й школы, остались.



- Мы здесь, чтобы проверить свои знания, вспомнить величие, мудрость и красоту, что несёт наша литература, - так начала свое видеообращение к участникам акции Ольга Николаевна Кузьминых, заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки. - «Литературный диктант» позволяет нам вдохновлять новое поколение читателей, видеть, как любовь к чтению, к книге способна связывать людей по всему миру.



Результаты «Литературного диктанта», который участники выполняли в течение часа в тестовой форме, будут известны уже в понедельник 28 сентября.



Вопросы оказались непростыми, очень интересными и однозначно побуждающими многих участников перечесть классику и освежить в памяти свои познания в области литературы.



Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова