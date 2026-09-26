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Культурная среда
26 Сентября , 07:36

В Стерлитамакской галерее - творчество горожан

С 25 сентября в картинной галерее Стерлитамака работает выставка по итогам городского конкурса изобразительного и креативного творчества «Моя Башкирия», посвящённого Дню Республики Башкортостан.

В Стерлитамакской галерее - творчество горожанВ Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан

В экспозиции представлены работы, выполненные в самых разных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, малая пластика, фотоискусство, авторское украшение и народный костюм. В конкурсе участвуют воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, а также  горожане в возрасте от 18 лет и старше.

Конкурс «Моя Башкирия»проводится ежегодно, он посвящён культуре народов Башкортостана. Здесь можно увидеть запечатленные на бумаге красоты родного края, оценить традиционные мотивы и современные творческие интерпретации.

Приходите посмотреть на творчество жителей нашего города, вложивших в свои работы сердце и душу. Выставка будет работать до 16 октября.

По информации Стерлитамакской картинной галереи

В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
В Стерлитамакской галерее - творчество горожан
Автор:Марина Воронова
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