В Стерлитамакской галерее - творчество горожан

В экспозиции представлены работы, выполненные в самых разных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, малая пластика, фотоискусство, авторское украшение и народный костюм. В конкурсе участвуют воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, а также горожане в возрасте от 18 лет и старше.

Конкурс «Моя Башкирия»проводится ежегодно, он посвящён культуре народов Башкортостана. Здесь можно увидеть запечатленные на бумаге красоты родного края, оценить традиционные мотивы и современные творческие интерпретации.

Приходите посмотреть на творчество жителей нашего города, вложивших в свои работы сердце и душу. Выставка будет работать до 16 октября.

По информации Стерлитамакской картинной галереи