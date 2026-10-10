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Культурная среда
10 Октября , 04:45

С Днём Республики!

«Есть места, которые мы называем Родиной, есть места , которые живут в нас. Башкортостан -это не просто место на карте, это наши корни, язык, песни, легенды, традиции, семейные истории. Это гостеприимный край, в котором разные нации и культуры слились в единое братство народов», - так открылось торжественное мероприятие в городском дворце культуры, которое было посвящено Дню Республики Башкортостан.

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С Днём Республики!С Днём Республики!
С Днём Республики!

Стерлитамак отметил 36-ю годовщину принятия документа о государственном суверенитете Республики Башкортостан ярко, красиво и по-настоящему торжественно.

- Сегодняшний праздник - символ нашего единства и ответственности за будущее. Каждый из нас вносит свой вклад в развитие города, республики и страны. Мы гордимся нашими достижениями в промышленности, экономике, образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Спасибо вам за любовь к родному краю, активность, неравнодушие и веру в наше общее будущее! - с такими словами обратился к землякам Айбулат Хажин, председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва.

А.В.Хажин вручил государственные награды нашим педагогам: почетного звания «Заслуженный работник просвещения РФ» был удостоен директор школы № 16 Михаил Субботин, Почетной грамотой Министерства просвещения России была награждена учительница биологии школы № 7 Ольга Степашина.

-Этот праздник объединяет всех, кто считает Башкортостан своим домом, - сказал в своем поздравлении заместитель главы администрации городского округа Михаил Григорьев. - Сегодня мы следуем лозунгу «Всё для Победы!», неделю наград Стерлитамак отправил  в зону СВО 19-гуманитарный конвой со всем необходимым для наших бойцов. Город, как и вся республика, делает всё возможное, чтобы приблизить победу. И продолжает расти, строиться, реализовывать инвестиционные проекты, развивать малый и средний бизнес. Мы гордимся успехами наших учеников, спортсменов, медиков, педагогов, деятелей искусства, производственников. Труд и ответственность наших жителей помогает формировать завтрашний день республики.

М.В.Григорьев вручил особо отличившимся в разных сферах горожанам Почетные грамоты и благодарственные письма главы администрации городского округа. Среди награжденных - медицинские сестры и строители, работники жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства, озеленители, хлебопеки и банковские служащие.

Дипломы стипендиатов главы администрации городского округа были вручены учащейся Детской школы искусств Екатерине Алехиной, ученице Детской художественной школы № 1 Дарье Семибратченко, учащейся Детской художественной школы № 3 Евгении Стародубцевой, воспитаннице Детской музыкальной школы  № 1 Милане Хамитовой.

После церемонии награждения всех участников мероприятия ждала праздничная концертная программа, в которой с лучшими номерами выступили творческие  коллективы города.

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова

С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
С Днём Республики!
Автор:Марина Воронова
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