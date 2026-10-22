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Культурная среда
22 Октября , 06:34

«Большой этнографический диктант»

«Большой этнографический диктант» пройдёт с 3 по 12 ноября — это XI Международная просветительская акция от Федерального агентства по делам национальностей. Её проводят в рамках Года единства народов России и Года большой и дружной семьи в Республике Башкортостан.

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«Большой этнографический диктант»«Большой этнографический диктант»
«Большой этнографический диктант»

Диктант даёт возможность жителям России и других стран проверить, насколько хорошо они знают культуру, языки, историю и традиции народов нашей страны. Акция подчёркивает важность культурного многообразия и сплочённости общества — в ней могут участвовать люди любых возрастов, профессий и национальностей.

Принять участие можно двумя способами:

  • Онлайн. С 3 по 12 ноября зайдите на сайт национальнаяполитика.рф или мирэтно.рф. Сертификат с результатами появится сразу после завершения теста.
  • Офлайн. Площадки в Стерлитамаке:
    • Центральная городская библиотека (ул. Сакко и Ванцетти, 55). Открытие — 3 ноября в 11:00. Работа площадки: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября, с 11:00 до 16:00.
    • Библиотека‑филиал № 7 (ул. Дружбы, 37а). Открытие — 3 ноября в 12:00. Работа площадки: 3, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября, с 11:00 до 16:00.
      Электронные сертификаты участникам офлайн‑площадок выдадут до 25 ноября.

На выполнение заданий даётся 45 минут, максимум можно набрать 100 баллов. Вопросы различаются в зависимости от возраста: участники до 16 лет ответят на 20 общефедеральных вопросов, старше 16 лет — на 30.

Приглашаем жителей Стерлитамака присоединиться к «Большому этнографическому диктанту» и проверить свои знания о богатом культурном наследии народов России!

По информации отдела культуры и администрации г. Стерлитамак

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