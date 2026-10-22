«Большой этнографический диктант»

Диктант даёт возможность жителям России и других стран проверить, насколько хорошо они знают культуру, языки, историю и традиции народов нашей страны. Акция подчёркивает важность культурного многообразия и сплочённости общества — в ней могут участвовать люди любых возрастов, профессий и национальностей.

Принять участие можно двумя способами:

Онлайн. С 3 по 12 ноября зайдите на сайт национальнаяполитика.рф или мирэтно.рф. Сертификат с результатами появится сразу после завершения теста.

С 3 по 12 ноября зайдите на сайт национальнаяполитика.рф или мирэтно.рф. Сертификат с результатами появится сразу после завершения теста. Офлайн. Площадки в Стерлитамаке:

Площадки в Стерлитамаке: Центральная городская библиотека (ул. Сакко и Ванцетти, 55). Открытие — 3 ноября в 11:00. Работа площадки: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября, с 11:00 до 16:00.



Библиотека‑филиал № 7 (ул. Дружбы, 37а). Открытие — 3 ноября в 12:00. Работа площадки: 3, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 ноября, с 11:00 до 16:00.

Электронные сертификаты участникам офлайн‑площадок выдадут до 25 ноября.

На выполнение заданий даётся 45 минут, максимум можно набрать 100 баллов. Вопросы различаются в зависимости от возраста: участники до 16 лет ответят на 20 общефедеральных вопросов, старше 16 лет — на 30.

Приглашаем жителей Стерлитамака присоединиться к «Большому этнографическому диктанту» и проверить свои знания о богатом культурном наследии народов России!

По информации отдела культуры и администрации г. Стерлитамак