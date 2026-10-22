«Большой этнографический диктант»

Диктант даёт возможность жителям России и других стран проверить, насколько хорошо они знают культуру, языки, историю и традиции народов нашей страны. Акция подчёркивает важность культурного многообразия и сплочённости общества — в ней могут участвовать люди любых возрастов, профессий и национальностей.
Принять участие можно двумя способами:
На выполнение заданий даётся 45 минут, максимум можно набрать 100 баллов. Вопросы различаются в зависимости от возраста: участники до 16 лет ответят на 20 общефедеральных вопросов, старше 16 лет — на 30.
Приглашаем жителей Стерлитамака присоединиться к «Большому этнографическому диктанту» и проверить свои знания о богатом культурном наследии народов России!
По информации отдела культуры и администрации г. Стерлитамак