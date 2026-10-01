Лесовосстановление в Башкортостане проходит в плановом режиме

На 2026 год общий объём мероприятий по воспроизводству лесов запланирован на площади не менее 13,1 тыс. гектаров, из них посадка лесных культур — 6,4 тыс. гектаров. В текущем году 70% годового плана по посадкам уже выполнено весной — более 4,5 тыс. га.

Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов отметил, что подведомственные лесхозы выполнили государственное задание на 100%. Основной объём работ по искусственному лесовосстановлению в осенний сезон предстоит выполнить ключевым арендаторам — ООО «Уфимский фанерный комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» и ООО «Селена» — на общей площади около 1,9 тыс. гектаров.

В этом году осенний этап лесокультурных работ скорректирован: из-за засушливой осени посадка перенесена на более поздний срок, чтобы повысить приживаемость сеянцев.

Помимо этого, в рамках содействия естественному восстановлению лесных массивов проводятся полевые обследования территорий, инвентаризация участков и приёмка завершённых работ. Плановый объём составляет около 8 тыс. гектаров, и к концу вегетационного периода работы будут полностью завершены.

Все мероприятия реализуются согласно утверждённым календарным планам, и риски недостижения ключевого показателя регионального проекта отсутствуют. Главная цель — обеспечить баланс между выбытием лесных насаждений и их воспроизводством на уровне не менее 103%.

Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан