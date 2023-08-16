На «Журфесте» пройдет мастер-класс по развитию сообщества ВКонтакте

Russia Beyond (для русскоязычной аудитории - "Узнай Россию") - это крупнейшее в мире сообщество людей, интересующихся Россией. Входит в телесеть RT.



Гомозов Виктор – один из тех, кто начал свой путь в SMM на заре становления этой профессии.

Он расскажет о том, как сегодня реализовать концепцию присутствия в ВКонтакте, Дзене и Одноклассниках.

Какие инструменты использовала команда "Узнай Россию" и насколько отличается иностранный читатель от отечественного.



"Узнай Россию" в российских социальных сетях пишет о культуре, обществе, истории, науке, образовании, путешествиях и русском языке. Развивать это направление команда начала в конце 2022 года и сегодня знает, насколько трудный путь нужно пройти, чтобы получить своих подписчиков, как преодолеть сложности и какие подходы можно применять.