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3 Августа , 14:00

Бойцов студотрядов объединит «СО.Здание»

Пространство на улице Комсомольской в Уфе станет вторым домом для тысяч студентов. 

Бойцов студотрядов объединит «СО.Здание»Бойцов студотрядов объединит «СО.Здание»
Бойцов студотрядов объединит «СО.Здание»

В Башкирии в рамках акции «День ударного труда» бойцы студотрядов создают мультиформатное пространство «СО.Здание», которое станет новым домом для Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

«День ударного труда» — это традиционная акция РСО. В этот день бойцы студотрядов демонстрируют свою сплоченность, выходя за рамки своих прямых трудовых обязанностей, рассказали в пресс-службе регионального отделения общественной организации.

Главной целью акции в этом сезоне станет создание нового дома для самих бойцов. Все усилия и собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на открытие мультиформатного пространства «СО.Здание» в столице региона.

— Благодаря инициативе и самоотверженному труду наших ребят у отрядов республики появится собственная площадка для развития по адресу: Уфа, улица Комсомольская, 18/1, — отметила командир Башкортостанского регионального отделения РСО Элина Саматова. — Она станет точкой притяжения для молодежи, где будут рождаться новые инициативы, проходить встречи и закаляться отрядный характер.

Новое пространство будет оснащено современным мультимедийным оборудованием, а дизайн сохранит фирменный стиль РСО с отсылками к ключевым направлениям и знаковым проектам. Присоединиться к преображению здания может любой желающий в составе волонтерского корпуса.

Напомним, что студенческие отряды Башкирии являются крупнейшим трудовым объединением региона. С 2015 года школу студотрядов прошли более 50 тысяч молодых людей. А этим летом планируется трудоустроить свыше 13 тысяч студентов.

«День ударного труда» лишний раз доказывает: для бойцов РСО работа — это не просто способ заработка, а возможность оставить свой след в развитии родного края.

Автор:Мария СНЫТКИНА
 
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