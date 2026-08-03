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3 Августа , 11:01

В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана

В 2026 году в Башкортостане стало больше учеников, набравших максимальный балл на Едином государственном экзамене. Об этом доложил министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин на еженедельном оперативном совещании у Главы республики Радия Хабирова.

В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников БашкортостанаВ 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана

В Башкортостане в 2026 году зафиксировано 210 стобалльных результатов на ЕГЭ — это заметно больше, чем в 2025 году (тогда их было 159).

Как сообщил Ильдар Мавлетбердин, 11 выпускников стали мультибалльниками — они получили по два результата в 100 баллов. В текущем году выросло число стобалльников по ряду предметов: физике, профильной математике, биологии, литературе, обществознанию и английскому языку. Отдельно министр отметил положительную динамику по русскому языку — 24 стобалльных результата.

Всего ЕГЭ в республике сдавали 17 160 выпускников; для проведения экзаменов было организовано 160 пунктов. Среди наиболее востребованных дисциплин — профильная математика, обществознание, физика, биология, химия, а также информатика и информационно‑коммуникационные технологии.

По поручению Правительства России к 2030 году доля выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ профильную математику и естественно‑научные предметы, должна достичь 35 %. В Башкортостане уже в 2026 году этот показатель составил 41,8 %, благодаря чему республика заняла второе место в стране (по данным Федерального центра тестирования).

Кроме того, в регионе увеличилось число высокобалльников (с результатом свыше 80 баллов) по физике, профильной математике, биологии, информатике, обществознанию и литературе. Также отмечается рост количества участников, набравших на экзамене более 60 баллов.

В республике сохраняются меры поддержки: педагоги, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов, получают премию в размере 50 000 рублей. Сами стобалльники вправе рассчитывать на выплату в 150 000 рублей — при условии поступления в вузы Башкортостана, входящие в Евразийский научно‑образовательный центр.

Радий Хабиров подчеркнул, что высокие результаты выпускников — это ответ на усилия по развитию образовательной инфраструктуры: «Мы видим рост показателей, это хороший результат». Глава региона также поручил Министерству просвещения республики изучить вопрос об увеличении числа мест для приёма студентов в колледжи. «В этом году наблюдается конкурс — четыре заявления на одно место. Если тенденция сохранится, нужно продумать, как обеспечить возможность учиться в республике всем желающим. Это стратегическая задача», — отметил Радий Хабиров.

Источник и фото: сайт Главы РБ

В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана
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