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3 Августа , 11:31

В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения

В Башкортостане в 2026 году по федеральной программе капитального ремонта образовательных организаций, которую инициировал Президент России Владимир Путин, обновляют 54 объекта – 42 школы, шесть детских садов и шесть колледжей. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Правительства республики Урал Кильсенбаев на еженедельном оперативном совещании у Главы региона Радия Хабирова.

В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учрежденияВ Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения

В новом учебном году свыше 28,5 тысячи детей и студентов смогут учиться в образовательных учреждениях, прошедших обновление.

Уже завершены ремонтные работы в ряде объектов: в школе № 19 в Ишимбае, школе села Кабакуш Стерлибашевского района, школе № 6 в Кумертау, гимназии села Чураево Мишкинского района, школе села Шланлы Аургазинского района, детском саду «Светлячок» в Сибае, а также в Стерлитамакском политехническом и Бирском медико‑фармацевтическом колледжах.

Ряд объектов находится на завершающей стадии: высокая степень готовности отмечена в уфимском детском саду № 218, общежитиях Уфимского многопрофильного профессионального колледжа и Уфимского колледжа отраслевых технологий, а также в учебном корпусе Уфимского машиностроительного колледжа.

На текущий момент средняя строительная готовность составляет: по школам — 95,6 %, по детским садам — 75,3 %, по колледжам — 96,8 %. Планируется, что все объекты будут сданы до 1 сентября.

Кроме того, в этом году Башкортостан получил дополнительные федеральные средства на капитальный ремонт школы № 2 имени Героя России Алмаза Сафина в селе Раевский Альшеевского района. Завершить работы на этом объекте намерены к декабрю.

По словам Урала Кильсенбаева, капремонт — это не просто обновление помещений, а полноценная перезагрузка школы. С 1 сентября в обновлённых школах планируется открыть предпрофессиональные классы. Для каждой школы разработаны концепции развития, сформированы планы внеурочной деятельности, готовятся соглашения о сотрудничестве с предприятиями, ведущими вузами и научными организациями республики. Пространства для кружков, музеев и театров обустраивают с учётом образовательной программы. Важная особенность подхода — в планировании дизайна и зонирования участвуют сами ученики и их родители: так школа становится максимально удобной для всех.

Параллельно ведётся благоустройство прилегающих территорий. На эти цели выделено 158 млн рублей из республиканского бюджета, при этом муниципалитеты обеспечивают дополнительное софинансирование в размере 50 %. К моменту окончания ремонта школы получат полностью благоустроенные территории: с новым асфальтовым покрытием, малыми архитектурными формами, освещением и озеленением.

Урал Кильсенбаев также сообщил, что в 2027 году в рамках президентской программы планируется обновить ещё 31 объект: 18 школ, 8 детских садов и 5 колледжей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил высокую эффективность программы по обновлению образовательных учреждений и подчеркнул необходимость строгого соблюдения установленных сроков выполнения работ.

Источник и фото: сайт Главы РБ

В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
В Башкортостане в 2026 году по президентской программе ремонтируют 54 учреждения
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