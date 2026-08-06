Топливо в Башкирии: ситуация на 6 августа

Активно продолжается работа республиканского Оперштаба, который круглосуточно следит за очередями на заправках и наличием на них бензина.

Какая ситуация на данный момент? Об этом мы поговорили с заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олегом Тыщенко.

Какая ситуация с топливом в Башкирии сегодня?

Ситуация стала лучше, динамика положительная. Очередей в Уфе уже практически нет. В Стерлитамаке также работают все заправки. Остальные крупные города также обеспечены топливом. “Красная зона” стала меньше - это где-то 3-4 района, которые до сих пор “фонят”. Топливо есть, теперь главный вопрос, чтобы на заправках были конкретные виды топлива - АИ-95, АИ-98, а не только АИ-92. Открываются и мелкие заправки, но у них топливо на 20% дороже, так как они закупаются топливом на бирже. При этом по Иглинскому району высока доля независимых АЗС, многие из них до сих пор не открыты, потому что ждут снижения цен.

Какая ситуация в Архангельском районе?