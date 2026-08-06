Топливо в Башкирии: ситуация на 6 августа

Активно продолжается работа республиканского Оперштаба, который круглосуточно следит за очередями на заправках и наличием на них бензина.
Какая ситуация на данный момент? Об этом мы поговорили с заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олегом Тыщенко.
Ситуация стала лучше, динамика положительная. Очередей в Уфе уже практически нет. В Стерлитамаке также работают все заправки. Остальные крупные города также обеспечены топливом. “Красная зона” стала меньше - это где-то 3-4 района, которые до сих пор “фонят”. Топливо есть, теперь главный вопрос, чтобы на заправках были конкретные виды топлива - АИ-95, АИ-98, а не только АИ-92. Открываются и мелкие заправки, но у них топливо на 20% дороже, так как они закупаются топливом на бирже. При этом по Иглинскому району высока доля независимых АЗС, многие из них до сих пор не открыты, потому что ждут снижения цен.
Здесь две заправки “Башнефти”, на них есть топливо. Правда, на одной из них временно не работает один пистолет, но это будет исправлено. Машин на заправках уже мало. В целом в районе ситуация выровнялась. Раньше были перебои с бензином, но в последние дни ситуация стабильная.
Трудности могут возникать в выходные, но в целом ситуация в норме. Местные жители стараются заправляться в будни.
Сегодня на заправках Стерлитамака, за исключением нескольких АЗС, все виды топлива есть. Здесь ситуация выровнялась.
Эта заправка на данный момент на ремонте. Очень важно проводить эти работы, чтобы впоследствии заправка проходила быстро и качественно. Альтернативы в Кармаскалинском районе, но они сложные. Проблема в том, что в районе много независимых АЗС, которые закрылись в трудное время.
Если не делать ремонт на одной АЗС, то его будут делать на другой. В любом случае, лучше осуществлять ремонт по графику. Да, это неприятная ситуация, но в основном жители районов относятся к таким моментам с пониманием. Это вопрос безопасности, ведь АЗС - это объект повышенной опасности.
Ситуация улучшается, власти понимают желания жителей. Однако в начале кризиса многие приезжали на заправки с машиной, забитой канистрами, потому и ввели ограничения. По мере стабилизации ситуации ограничения будут сняты.
Компания поставляет топлива из других регионов. Не всегда бензовозы успевает подъехать до региона. По мере возможности они стараются обеспечивать приоритетные АЗС всеми видами топлива. Например, такая заправка расположена на проспекте Салавата Юлаева, там 16 колонок и большой поток машин.
Цена всегда актуальна, но есть другая проблема - цена есть, а топлива нет. Это корпоративная политика компаний. Законом это разрешено.
Александр Беляев
Фото: БСТ.